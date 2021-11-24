Росія відволікає увагу Заходу від України? Що насправді означає сепаратизм на Балканах

Росія відкриває новий військовий фронт. Цього разу на Балканах.

Боснія і Герцеговина опинилася на межі розколу і війни.

І не в останню чергу завдяки Путіну.

Та давайте по-порядку.

Що відбувається?

До чого тут Україна? І які це для нас матиме наслідки?

Сепаратизм на Балканах

Роздмухує конфлікт із середини лідер боснійських сербів, а за сумісництвом друг і затятий прихильник Путіна — Мілорад Додік.

З 2018 року він є одним із трьох президентів Боснії та Герцеговини.

Це колективний, найвищий орган влади, рівноцінний, наприклад, нашому президенту.

Для кращого розуміння. У Боснії та Герцеговині президентами є три людини, які є представниками трьох етносів.

Один серб від автономної Республіки Сербської, та по одному представнику хорватів і боснійців.

Так от, один із них, згаданий Мілорад Додік став на шлях сепаратизму.

Він заявив, що боснійські серби виходять із центральних органів влади та створять власні збройні сили, судову систему та оподаткування.

Керівниця проєкту “Балканський оглядач” Наталя Іщенко:

“Це загострення почалось після того, як верховний представник міжнародної спільноти ухвалив закон про те, що заперечення геноциду в Сребрениці є кримінальним злочином. Це було після того, як Гаазький трибунал підтвердив пожиттєвий вирок Радко Младичу. Республіка Сербська вважає Радко Младича героєм. Республіка Сербська не вважає, що в Сребрениці був геноцид. Вони переконані — масове вбивство 8 тисяч мусульман є лише злочином, але не Геноцидом”.

Причетність Росії

Причому прояви сепаратизму Додіка помітні не лише експертам та аналітикам.

У жовтні прокуратура Боснії і Герцеговини порушила проти нього кримінальну справу через загрози підриву конституційного ладу країни.

Раніше політик неодноразово був фігурантом корупційних розслідувань, то ж не дивно, що підтримка Росії йому вкрай необхідна.

“У Боснії вони підтримують Додіка морально, але також нібито і матеріально, якимось типу інвестиціями. Окрім того, там ніби є допомога з навчаннями поліції Сербської, і є сильна допомога на міжнародному рівні. Тобто участь Росії — однозначна”, — каже пана Іщенко.

Сербія та Росія звинувачують владу Косова та Боснії і Герцеговини у нібито утисках місцевих сербів.

Нічого не нагадує? 8 років тому Росія так само звинувачувала Україну в утисках російськомовного населення Криму та Донбасу.

То невже на Балканах Росія намагається реалізувати Донбаський сценарій?

Та експерти кажуть — все навпаки.

Поліолог Сергій Таран каже:

“Росія зараз намагається зробити з України нову Боснію і Герцоговину, де нібито частина країни має якийсь особливий статус, а частина не має. А потім відбуваються такі геополітичні, етнічні дискусії які дуже серйозно залежні від зовнішніх впливів. Для нас Боснія і Герцеговина – це не лише така Балканська історія. Це ще та модель, яку би Росія дуже хотіла бачити в Україні”.

І справді, такий формат Росія дійсно намагалася реалізувати в Україні ще у 2014 році.

З причетністю Путіна до розпалу конфлікту в Боснії та Герцеговині розібралися.

Але який мотив?

Навіщо Путіну нова гаряча точка на Балканах?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття.

Фото: Unsplash

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