Росія відволікає увагу Заходу від України? Що насправді означає сепаратизм на Балканах

Росія відкриває новий військовий фронт. Цього разу на Балканах.

Боснія і Герцеговина опинилася на межі розколу і війни.

І не в останню чергу завдяки Путіну.

Та давайте по-порядку.

Що відбувається?

До чого тут Україна? І які це для нас матиме наслідки?

Роздмухує конфлікт із середини лідер боснійських сербів, а за сумісництвом друг і затятий прихильник Путіна — Мілорад Додік.

З 2018 року він є одним із трьох президентів Боснії та Герцеговини.

Це колективний, найвищий орган влади, рівноцінний, наприклад, нашому президенту.

Для кращого розуміння. У Боснії та Герцеговині президентами є три людини, які є представниками трьох етносів.

Один серб від автономної Республіки Сербської, та по одному представнику хорватів і боснійців.

Він заявив, що боснійські серби виходять із центральних органів влади та створять власні збройні сили, судову систему та оподаткування.

Керівниця проєкту “Балканський оглядач” Наталя Іщенко:

“Це загострення почалось після того, як верховний представник міжнародної спільноти ухвалив закон про те, що заперечення геноциду в Сребрениці є кримінальним злочином. Це було після того, як Гаазький трибунал підтвердив пожиттєвий вирок Радко Младичу. Республіка Сербська вважає Радко Младича героєм. Республіка Сербська не вважає, що в Сребрениці був геноцид. Вони переконані — масове вбивство 8 тисяч мусульман є лише злочином, але не Геноцидом”.

Причому прояви сепаратизму Додіка помітні не лише експертам та аналітикам.

У жовтні прокуратура Боснії і Герцеговини порушила проти нього кримінальну справу через загрози підриву конституційного ладу країни.

Раніше політик неодноразово був фігурантом корупційних розслідувань, то ж не дивно, що підтримка Росії йому вкрай необхідна.

“У Боснії вони підтримують Додіка морально, але також нібито і матеріально, якимось типу інвестиціями. Окрім того, там ніби є допомога з навчаннями поліції Сербської, і є сильна допомога на міжнародному рівні. Тобто участь Росії — однозначна”, — каже пана Іщенко.

Сербія та Росія звинувачують владу Косова та Боснії і Герцеговини у нібито утисках місцевих сербів.

Нічого не нагадує? 8 років тому Росія так само звинувачувала Україну в утисках російськомовного населення Криму та Донбасу.

Та експерти кажуть — все навпаки.

Поліолог Сергій Таран каже:

“Росія зараз намагається зробити з України нову Боснію і Герцоговину, де нібито частина країни має якийсь особливий статус, а частина не має. А потім відбуваються такі геополітичні, етнічні дискусії які дуже серйозно залежні від зовнішніх впливів. Для нас Боснія і Герцеговина – це не лише така Балканська історія. Це ще та модель, яку би Росія дуже хотіла бачити в Україні”.

І справді, такий формат Росія дійсно намагалася реалізувати в Україні ще у 2014 році.

З причетністю Путіна до розпалу конфлікту в Боснії та Герцеговині розібралися.

Але який мотив?

Навіщо Путіну нова гаряча точка на Балканах?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому насправді Росія не може існувати без кровопролиття.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.