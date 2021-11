Провокаційно. Мішель Андраде показала гарячі фото

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала відверті фотографії.

Ці знімки зірка виклала в свій Інстаграм.

На світлині Мішель позує у спокусливих позах.

Окрім цього, дівчина засвітила оголені сідниці.

Андраде одягла шкіряні штани з розрізам на пікантному місці та короткий топ.

Доповнила образ зачіскою у вигляді коси.

Фото: mishvirmish

