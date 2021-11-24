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ICTV Ранок 24.11.2021 20:20
24.11.2021 20:20
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Провокаційно. Мішель Андраде показала гарячі фото

Провокаційно. Мішель Андраде показала гарячі фото

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала відверті фотографії.

Ці знімки зірка виклала в свій Інстаграм.

На світлині Мішель позує у спокусливих позах.

— Я думаю не варто говорити про те, що буде спекотно, так?, – прокоментувала фото.

Окрім цього, дівчина засвітила оголені сідниці.

Андраде одягла шкіряні штани з розрізам на пікантному місці та короткий топ.

Доповнила образ зачіскою у вигляді коси.

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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Мішель Андраде.

Фото: mishvirmish

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Теги: інстаграм зірок, Мішель Андраде, шоу-бізнес
24.11.2021 20:20



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