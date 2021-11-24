Провокаційно. Мішель Андраде показала гарячі фото

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала відверті фотографії.

Ці знімки зірка виклала в свій Інстаграм.

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На світлині Мішель позує у спокусливих позах.

— Я думаю не варто говорити про те, що буде спекотно, так?, – прокоментувала фото.