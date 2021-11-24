Провокаційно. Мішель Андраде показала гарячі фото

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала відверті фотографії.
Ці знімки зірка виклала в свій Інстаграм.
На світлині Мішель позує у спокусливих позах.
— Я думаю не варто говорити про те, що буде спекотно, так?, – прокоментувала фото.
Окрім цього, дівчина засвітила оголені сідниці.
Андраде одягла шкіряні штани з розрізам на пікантному місці та короткий топ.
Доповнила образ зачіскою у вигляді коси.Також по темі: У Каменських з'явилась суперниця? Відверті фото Мішель Андраде в нижній білизні Завжди на стилі. Модні образи Насті Каменських "Дякую за підтримку". Надю Дорофєєву госпіталізували перед концертом у Єгипті
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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі фото Мішель Андраде.
Фото: mishvirmish