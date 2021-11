Дмитро Разумков про Зеленського, олігархів та ворогів у Раді — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Той антиолігархічний закон, що є зараз, не змінить у житті українців нічого”, — таку відверту відповідь дав Дмитро Разумков, оцінюючи ефективність закону про деолігархізацію.

Про це екс-голова Верховної Ради України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом із Олександрою Кучеренко”.

На думку Разумкова, Рада мала йти іншим шляхом у цьому питанні:

До речі, Олександра Кучеренко також запитала, чи вважає Разумков президента України олігархом:

Також він розповів, що наступного дня після голосування за його відставку до нього підходило 50 колег зі “Слуга народу” і вибачались.

Дмитро Разумков відповів і на питання стосовно того, чим він не вгодив Зеленському:

До речі, за нинішніх умов екс-голова партії Слуга народу не шкодує, що на президентських виборах підтримував Володимира Зеленського.

Що Україні заважає стати успішною?

Який прибуток приносить мережа ломбардів?

Хто буде політтехнологом Разумкова на президентських виборах?

