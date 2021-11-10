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ICTV Ранок 10.11.2021 11:40
10.11.2021 11:40
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Дмитро Разумков про Зеленського, олігархів та ворогів у Раді — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

Дмитро Разумков про Зеленського, олігархів та ворогів у Раді — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Той антиолігархічний закон, що є зараз, не змінить у житті українців нічого”, — таку відверту відповідь дав Дмитро Разумков, оцінюючи ефективність закону про деолігархізацію.

Про це екс-голова Верховної Ради України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом із Олександрою Кучеренко”.

На думку Разумкова, Рада мала йти іншим шляхом у цьому питанні:

— Тут не треба було вигадувати велосипед. Потрібно йти за механізмом, який є у світі.

До речі, Олександра Кучеренко також запитала, чи вважає Разумков президента України олігархом:

— Подивимось, коли буде прийнятий закон.

Також він розповів, що наступного дня після голосування за його відставку до нього підходило 50 колег зі “Слуга народу” і вибачались.

Дмитро Разумков відповів і на питання стосовно того, чим він не вгодив Зеленському:

— Це питання не до мене, але конкуренція — це добре.

До речі, за нинішніх умов екс-голова партії Слуга народу не шкодує, що на президентських виборах підтримував Володимира Зеленського.

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Що Україні заважає стати успішною?

Який прибуток приносить мережа ломбардів?

Хто буде політтехнологом Разумкова на президентських виборах?

Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що міністр оборони Олексій Резніков розповів як Україні стати успішною

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Теги: Дмитро Разумков, Олександра Кучеренко, Ранок із зіркою
10.11.2021 11:40



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