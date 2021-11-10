Дмитро Разумков про Зеленського, олігархів та ворогів у Раді — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Той антиолігархічний закон, що є зараз, не змінить у житті українців нічого”, — таку відверту відповідь дав Дмитро Разумков, оцінюючи ефективність закону про деолігархізацію.
Про це екс-голова Верховної Ради України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом із Олександрою Кучеренко”.
На думку Разумкова, Рада мала йти іншим шляхом у цьому питанні:
— Тут не треба було вигадувати велосипед. Потрібно йти за механізмом, який є у світі.
До речі, Олександра Кучеренко також запитала, чи вважає Разумков президента України олігархом:
— Подивимось, коли буде прийнятий закон.
Також він розповів, що наступного дня після голосування за його відставку до нього підходило 50 колег зі “Слуга народу” і вибачались.
Дмитро Разумков відповів і на питання стосовно того, чим він не вгодив Зеленському:
— Це питання не до мене, але конкуренція — це добре.
До речі, за нинішніх умов екс-голова партії Слуга народу не шкодує, що на президентських виборах підтримував Володимира Зеленського.Також по темі: Дмитро Разумков про політику, сім'ю і власні суперсили – інтерв’ю | 33 за 3 "Пандемія закінчиться, коли всі вакцинуються". Ексклюзив із головним санлікарем України | 33 за 3 Володимир Гройсман про доходи, політику і щасливий шлюб — інтерв’ю | 33 за 3
Що Україні заважає стати успішною?
Який прибуток приносить мережа ломбардів?
Хто буде політтехнологом Разумкова на президентських виборах?
Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що міністр оборони Олексій Резніков розповів як Україні стати успішною