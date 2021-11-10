Дмитро Разумков про Зеленського, олігархів та ворогів у Раді — Ранок разом із Олександрою Кучеренко

“Той антиолігархічний закон, що є зараз, не змінить у житті українців нічого”, — таку відверту відповідь дав Дмитро Разумков, оцінюючи ефективність закону про деолігархізацію.

Про це екс-голова Верховної Ради України розповів Олександрі Кучеренко у її новій рубриці “Ранок разом із Олександрою Кучеренко”.

На думку Разумкова, Рада мала йти іншим шляхом у цьому питанні:

— Тут не треба було вигадувати велосипед. Потрібно йти за механізмом, який є у світі.

До речі, Олександра Кучеренко також запитала, чи вважає Разумков президента України олігархом:

— Подивимось, коли буде прийнятий закон.

Також він розповів, що наступного дня після голосування за його відставку до нього підходило 50 колег зі “Слуга народу” і вибачались.

Дмитро Разумков відповів і на питання стосовно того, чим він не вгодив Зеленському:

— Це питання не до мене, але конкуренція — це добре.

До речі, за нинішніх умов екс-голова партії Слуга народу не шкодує, що на президентських виборах підтримував Володимира Зеленського.

Що Україні заважає стати успішною?

Який прибуток приносить мережа ломбардів?

Хто буде політтехнологом Разумкова на президентських виборах?

Відповіді на ці запитання — шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що міністр оборони Олексій Резніков розповів як Україні стати успішною

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