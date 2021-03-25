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ICTV Ранок 25.03.2021 16:04
25.03.2021 16:04
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Чим замінити майонез у салаті: 5 ідей корисних заправок


Чим замінити майонез – 5 смачних і корисних заправок для салатів, які сподобаються всій родині.

Майонез – дуже жирний і калорійний продукт, від якого масово відмовляються прихильники правильного харчування.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі натуральні заправки, які з легкістю замінять майонез у будь-якому салаті. Повір, так буде ще смачніше!

Натуральний йогурт

сметана фото

Густий білий несолодкий йогурт – це легка та дієтична заправка, яка ідеально підійде для будь-якого овочевого салату.

Він має ніжну текстуру, збалансований смак із легкою кислинкою та невисоку жирність. Завдяки цьому – і смакує чудово, і фігурі не шкодить.

Бальзамічна заправка

Візьми оливкову олію, бальзамічний оцет, діжонську гірчицю, сіль і трішки меду за смаком. Ретельно перемішай соус у чашці і полий страву.

Ця легка та вишукана заправка ідеально підійде для рибних та м’ясних салатів із салатною зеленню.

На її приготування тобі знадобиться не більш ніж 3 хвилини.

Яєчний соус

Ця заправка ідеально підійде для Цезаря та інших м’ясних салатів.

Готується теж дуже просто.

2 варені жовтки розітри з двома чайними ложками гірчиці. Додай 2 столові ложки лимонного соку, 100 мл олії, сіль та перець за смаком.

Ретельно перемішай – і можна заправляти салат.

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Горіховий соус

Надзвичайно смачна заправка, яка підійде до будь-якого салату. Щоправда, її приготування займе трішки більше часу.

Підсмаж 200 грамів чищених грецьких горіхів на сухій сковороді без олії та перебий їх у блендері.

Додай 2 варених жовтки, 2 ст.л. олії, 2 ч.л. гірчиці, 2 зубки часнику, а також сіль, перець та лимонний сік за смаком.

Ще раз перебий у блендері та розбав водою до консистенції густої сметани. Готово!

Рослинні олії

оливкова олія фото

Якщо ти хочеш відчути натуральний смак інгредієнтів салату, спробуй обмежитися олією. Щоправда, рафінована для цієї мети не дуже підходить – її краще використовувати для жарки.

А у салат радимо додавати олію першого холодного віджиму – вона набагато смачніше і корисніше.

Ти можеш обрати будь-яку на свій смак. Нам найбільше подобаються оливкова, лляна, обліпихова та класична соняшникова олії.

Спробуй ці заправки – і ти більше не схочеш класти майонез у свій салат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з редису.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
25.03.2021 16:04



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