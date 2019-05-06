Як обрати та почистити авокадо? | корисні властивості фрукта

Авокадо – це надзвичайно корисний фрукт. Він має багато вітамінів та мінералів, про які ви навіть не здогадуєтесь. Часто ті, хто вперше спробував авокадо, відмовляються від нього. Відразу може здатися, що він без смаку або гіркий. Однак, якщо розрізняти сорт і вміти обирати, запевняю, ви будете задоволені.

Чим корисний авокадо?

Авокадо покращує зір та пам’ять.

Сприяє схудненню. Авокадо містить поліненасичені кислоти, які запускають процес спалення старих жирових відкладень.

Допомагає при гіпертонії. Авокадо містить велику кількість магнію та калію, які сприяють зниженню артеріального тиску.

Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Захищає печінку.

Багатий вітаміном С для підтримки імунітету.

Містить вітамін А та Е, які відповідають за вашу молодість.

Позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту.

Підсумок. Авокадо містить вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, E, H, PP; макро- та міккроелементи: калій, кальцій, магній, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій.

Як часто можна їсти авокадо?

Дієтологи рекомендують їсти одне авокадо щодня, можна лише половинку. Додавайте в їжу або просто смакуйте. Але не переїдайте.

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Пам’ятайте, у всьому має бути міра. Адже навіть корисні продукти можуть стати вашою проблемою.

Як обрати авокадо?

Існує безліч сортів авокадо, але в магазинах найчастіше ви можете зустріти лиш два. Перший сорт світло-зеленого кольору, авокадо продовгувате та з гладкою шкіркою.

Цей авокадо не повинен бути м’яким.

Перевірити його спілість можна так: візьміть авокадо і злегка потрусіть. Якщо відчуваєте, що кісточка постукує, то авокадо спіле, а як ні, то нехай ще полежить.

Другий сорт схиляється до темно-зеленого кольору з нерівною шкіркою.

Такий авокадо менший за розміром від першого, але за ціною вони приблизно однакові.

Обрати його легко. Візьміть в руки авокадо і спробуйте трішки натиснути на нього пальцями. Авокадо має бути злегка м’яким.

І друге, що ви повинні перевірити – це хвостик авокадо. Він повинен легко відділятися. Зверніть увагу на м’якоть під хвостиком – вона повинна бути зеленуватого відтінку. Якщо плід уже коричневого кольору, то він переспілий.

Як почистити авокадо?

Помийте авокадо. Візьміть ніж і розріжте авокадо повздовж торкаючись до кісточки. Прокрутіть дві половинки в різні сторони на 90 градусів. Половинки розділяться, і ви можете легко дістати кісточку. Зніміть шкірку ножем. Нарізайте або їжте ложкою 🙂

Алла Гичка

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