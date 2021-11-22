Манікюр 2021: ідеї дизайну на короткі нігті (ФОТО)

Шукаєш модний манікюр на короткі нігті? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі ідеї дизайну.
Манікюр 2021 – ідеї дизайну
Нюдовий манікюр
Це безпрограшний варіант. Такий манікюр підійде під будь-який стиль одягу: від спортивного костюму до вечірньої сукні. Обирай такий – не прогадаєш.
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Якщо нюдовий – це надто нудно для тебе, то чому б не поекспериментувати з іншими відтінками кольорів?! Наприклад, зроби бузковий. Він водночас виглядає і ніжно, і екстравагантно.
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Поки на вулиці зима, користуйся можливістю відтворити свято на нігтях. Поєднання чорного та пастельного кольору – ідеально пасують одне одному.
Як тобі така ідея для дизайну?
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Матовий манікюр
Матовий манікюр придасть твоїм нігтям ефект м’якості. А ще він виглядає досить нестандартно.
Якщо хочеш виділитися з-поміж інших красунь, спробуй такий. Можеш спокійно поєднувати на пальчиках два кольори.
Вони не надто кидаються в очі, а ще на них хочеться дивитися та насолоджуватися. Ніякі очі не оминуть таку красу.
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І хоч цей приклад манікюру зроблений на довгих нігтях, але, повір, він ще краще виглядатиме на коротких. Рожеві кольори завжди будуть у моді.
Але якщо ти носиш більш спортивний одяг, тоді краще підбери холодні відтінки. Можливо, синій?
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Матовий+глянцевий манікюр
Любиш експериментувати? Тоді це те, що ти шукаєш. Сірий із рожевим ідеально переплітаються. До того ж, такий манікюр доповнить будь-який твій образ.
Можеш спробувати поєднати й інші кольори. Головне, щоб обидва не були надто яскраві. Стриманий манікюр – завжди у моді.
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Сподіваємось, тобі сподобались ідеї для манікюру, який обрав для тебе Ранок у Великому Місті. Користуйся нашими порадами та читай інші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за обличчям взимку.
Фото: Pexels