Чорна п’ятниця 2021: лайфхаки, які допоможуть зекономити

Як зекономити на чорну п’ятницю та не потрапити на гачок хитрих маркетологів.

Чорна п’ятниця традиційно приходиться на останню п’ятницю осені. Цьогоріч вона припадає на 26 листопада. Це найбажаніший день покупки одягу, парфумів, побутової техніки та ще багато чого іншого. Втім, більшість брендів розпочинає розпродажі майже за тиждень до цього дня.

Корисно і відповідально витратити гроші в Чорну п’ятницю – справа не з легких!

Важливо усвідомлювати, що не всі бренди мають ціль допомогти тобі у виборі покупок. Багато з них просто наживаються на довірливості покупців. Ми розкажемо, як зробити справді вигідні покупки і не попастися в пастку продавців.

Речі, які потрібні дітям, дорослим і навіть тваринам. Це гаджети, техніка для дому та пристрої зі штучним інтелектом.

Є чимало магазинів електроніки, де знижки зростаюсь з великою швидкістю, наближаючись до дня закупівель.

Техніка та електроніка коштують досить дорого, а отже – економія навіть у 5-10% може бути суттєвою для твого гаманця.

Тут і так усе зрозуміло. Бренди максимально заохочують людей саме до своїх магазинів великими знижками.

Так чому б не скористатися цією нагодою?

Чим ближче до Нового року, тим ціни більше шаленіють. Тож чому б не заощадити, купивши новорічні подарунки заздалегідь?

Авіакомпанії також влаштовують великі розпродажі на Чорну п’ятницю.

А отже за допомогою знижок на квитки можна організувати недорогу поїздку на новорічні свята – як всередині країни, так і закордон.

У цей період активно діють знижки на різноманітні курси та тренінги. Тож саме зараз відкриваються можливості для саморозвитку! Бери участь у майстер-класах, запишись у школу водіння чи англійської або купи абонемент у спортзал.

Щоб отримати річ зі справжньою знижкою, радимо скористатися перевіреними порадами.

Щоб день знижок та розпродажів пройшов вдало, лови корисні поради:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути незапланованих витрат.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.