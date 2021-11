Чорна п’ятниця 2021: чи варто купувати товари зі знижкою

Чорна п’ятниця 2021 – як дурять покупців та чи є реальні знижки в магазинах.

Черги на касах, мільйони витрачених гривень і космічні прибутки торговельних центрів і магазинів. У Чорну п’ятницю обсяги продажів зростають у 10 разів!

Знижки 50-70% так і манять. Утім, чи справжні вони? Студентка Юлія у Чорну п’ятницю більше не вірить. Адже вона стала жертвою обману.

Тоді дівчина вирішила дати Чорній п’ятниці другий шанс і купила сумку для ноутбука за знижкою, а через місяць у неї відірвались ручки.

То чим насправді є Чорна п’ятниця – подарунок для покупців чи добре продумана стратегія?

Магазини за тиждень-два штучно підіймають ціни на товари, а потім у Чорну п’ятницю їх знижують. Реальна знижка 0%, а не заявлені 50 чи 70.

Особливо обережними будьте з інтернет-магазинами.

Знижка в магазинах може бути реальною, але вам підсунуть неякісний або бракований продукт.

Будьте дуже уважними, коли обираєте товар. Зверніть увагу на якість, а також на розмір знижки.

Не ведіться відразу на великі знижки. Перед тим, як купити будь-що, перегляньте ціни на аналогічні товари в інших магазинах.

Якщо ви купили товар за знижкою, а помітили брак уже після того, як розрахувалися, пам’ятайте – у вас є два тижні, щоб його повернути.

Але при цьому зберігайте чек.

Якщо ви вирішили скупитись через інтернет, то завжди перевіряйте, чи сайт є справжнім магазином.

Слідкуйте за тим, щоб на сторінці була зазначена адреса і дані про офіційну реєстрацію.

Експерти радять не поспішати з покупками в Чорну п’ятницю.

Адже здебільшого найбільші знижки роблять на товари старих колекцій, які ви зможете купити у будь-який час. Не дайте себе обдурити.

Фото: Unsplash

