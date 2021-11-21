Щоб голова не боліла! Чи можна понижувати градус алкоголю?

Чи можна понижувати градус спиртних напоїв?

Під час гучного застілля, коли веселощі набирають оберт хтось та й знадеться і скаже: “Не можна знижувати градус”.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, чи дійсно не можна збавляти обороти, чи це — міф.

Читай наш матеріал і дізнавайся, де правда, а де вигадка.

Фізіологічна точка зору

Існує думка, що не можна вживати спочатку алкогольні напої з високим градусом, а потім з низьким, бо це може викликати гострий абстинентний синдром і навіть алкогольне отруєння.

Чи правда це з фізіологічної точки зору?

Насправді, похмілля виникає не від міцность алкоголю, а від загальної кількості випитого і часу вживання.

Однак і в тому, що градус знижувати не можна теж є зерно правди.

Для організму алкоголь — це токсичні речовини, які потрібно швидше нейтралізувати, адже наш організм запрограмований на те, щоб робити все можливе для збереження здоров’я та неушкодженності.

Також варто знати, що чим міцніший напій, тим більше ресурсів та часу потрібно затратити організму, щоб розчепити небезпечний етанол на більш безпечні речовини і швидко їх вивести з людини.

Тому, коли починаєш пити слабші напої після міцних, відбувається активне утворення і поширення токсичних елементів алкоголю.

Таким чином інтоксикація організму відбувається набагато швидше.

Наприклад, організм працює на повну потужність, щоб “переробити” алкоголь з високим градусом, потім в організм потрапляє “низький” градус, але організм все ще працює на високому ритмі.

Йому потрібен час, щоб уповільнитись.

Саме тоді ми й відчуваємо: нудоту, різкий перепад тиску, слабкість, втрату свідомості — типові ознаки інтоксикації.

Саме тому й радять починати вечір з легких напоїв і поступово набирати оберти в міцності напою.

Як полегшити стан

Ось декілька порад, які вбережуть від важкого ранку після веселого вечору.

Підготуйся заздалегідь. Придбай препарат від похмілля. Зранку скаже собі “дякую” за цю продуманість. Їж. У перерві між келихами вживай продукти насичені жирами — бутерброди з ікрою, рибу, хліб з маслом. Не змішуй. Якщо хочеш пам’ятати, чим завершився вечір — не змішуй ігристе з іншими видами алкоголю.

І найголовніше — контролюй кількість випитого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати алкогольні напої

Фото: Unsplash

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