Щоб голова не боліла! Чи можна понижувати градус алкоголю?

Чи можна понижувати градус спиртних напоїв?

Під час гучного застілля, коли веселощі набирають оберт хтось та й знадеться і скаже: “Не можна знижувати градус”.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, чи дійсно не можна збавляти обороти, чи це — міф.

Читай наш матеріал і дізнавайся, де правда, а де вигадка.

Існує думка, що не можна вживати спочатку алкогольні напої з високим градусом, а потім з низьким, бо це може викликати гострий абстинентний синдром і навіть алкогольне отруєння.

Чи правда це з фізіологічної точки зору?

Насправді, похмілля виникає не від міцность алкоголю, а від загальної кількості випитого і часу вживання.

Для організму алкоголь — це токсичні речовини, які потрібно швидше нейтралізувати, адже наш організм запрограмований на те, щоб робити все можливе для збереження здоров’я та неушкодженності.

Також варто знати, що чим міцніший напій, тим більше ресурсів та часу потрібно затратити організму, щоб розчепити небезпечний етанол на більш безпечні речовини і швидко їх вивести з людини.

Тому, коли починаєш пити слабші напої після міцних, відбувається активне утворення і поширення токсичних елементів алкоголю.

Наприклад, організм працює на повну потужність, щоб “переробити” алкоголь з високим градусом, потім в організм потрапляє “низький” градус, але організм все ще працює на високому ритмі.

Йому потрібен час, щоб уповільнитись.

Саме тоді ми й відчуваємо: нудоту, різкий перепад тиску, слабкість, втрату свідомості — типові ознаки інтоксикації.

Саме тому й радять починати вечір з легких напоїв і поступово набирати оберти в міцності напою.

Ось декілька порад, які вбережуть від важкого ранку після веселого вечору.

І найголовніше — контролюй кількість випитого.

