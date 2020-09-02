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ICTV / Ранок / Як правильно вибрати якісні алкогольні напої / 02.09.2020 15:25
02.09.2020 15:25
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Як правильно вибрати якісні алкогольні напої


Як краще обрати алкогольні напої та на що треба звернути перед тим, як купити пляшку алкоголю.

Останнім часом обрати в Україні якісний “не палений” алкоголь стає все складніше.

Дехто купує контрабанду, розраховуючи на якість відомих світових брендів. І в кращому випадку отримує розчарування, а іноді отруєння.

Більшість глядачів вважають, що купувати алкоголь в супермакетах, гіпермаркетах або спеціалізованих магазинчиках безпечно для здоров’я.

Звісно, ви запитаєте, а де ж купувати, якщо навіть у великих магазинах можна натрапити на підробку відомих брендів.

Кому ж довіряти?

Як перевірити, чи алкоголь – не фальсифікат?

Виявляється, довіряти можна тільки собі. І вже не важливо, в якому магазині ви купуєте: у маленькому чи у великому.

Також по темі: Заборонено пити алкоголь: як у Таїланді борються з коронавірусом Що п’ють у різних різних країнах світу? Традиційні алкогольні напої В Україні підробляють алкоголь, ліки і побутову хімію

Найголовніше: уважно придивлятися, що ви купуєте, знати, як виглядають захисні маркування від виробника.

Для цього треба:

  • перевірити, які є ступені захисту існують.  А для цього вам просто треба зайти на офіційний сайти виробника;
  • подивитися, чи вони дійсно відповідають цій пляшці, що ви хочете купити. ну і в принципі тоді можна купувати.

Алкоголь на розлив: які є шахрайські схеми

З магазинами все начебто зрозуміло. Зайшли на сайт, подивилися захисні маркування та купили. А ось в закладах харчування такий метод застосувати вже складніше.

Особливо, коли купуєте не цілу пляшку, а на розлив.

Тут вже розмаху для махінацій дуже багато. Як ви гадаєте, куди дівають пляшки від дорогого вина?

Коли ресторани, кафе, бари викидають ці пляшки у сміттєві баки, а потім “підприємці” їх збирають і наповнюють підробним алкоголем і все це потім продається в магазинах.

Тож, на що саме треба звертати увагу, коли купуєте алкогольні напої? І як не купити фальсифікат?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українець винайшов унікальний алкоголь і прославився у Новій Зеландії.

Фото: Unsplash

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Теги: алкоголь, алкогольні напої
02.09.2020 15:25



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