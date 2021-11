Малюки під ШВЛ та ризики для вагітних. Важка форма COVID-19 дісталася і до дітей

Тривалий час вважалося, що COVID-19 — хвороба, небезпечна здебільшого для літніх людей і тих, хто має супутні хронічні захворювання.

А молоді люди, тим більше діти та підлітки, хворіють легко.

Це дійсно було так, допоки не з’явився особливо заразний та небезпечний “дельта”-штам.

То невже коронавірус таки добрався до дітей?

В Україні дітей з COVID-19 лікують окремо від дорослих.

Для них розгорнули 3 з половиною тисяч ліжок, з яких станом на 12 листопада зайняте кожне четверте, повідомляє головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує — діти по всьому світу рідше хворіють на COVID-19 і значно рідше помирають від наслідків захворювання.

Утім, медики зазначають — “рідше” не означає, що вони геть застраховані від важкого перебігу.

Так, під час нинішньої хвилі пандемії в Україні зросла як загальна частка інфікованих коронавірусом дітей, так і частка важкохворих неповнолітніх пацієнтів.

У Києві, наприклад, дистанційне навчання продовжили саме через погіршення епідситуації.

Голова Української академії педіатричних спеціальностей Марина Маменко каже:

“Наші колеги в Київській міській лікарні інфекційній, яка надає допомогу дітям з COVID-19, говорять, що на попередніх хвилях і близько не було такої ситуації як зараз. Вони були переповнені майже 2 місяці. Більшість дітей потребували кисневої підтримки. Завжди були діти в реанімації, але от за 2 місяці вони втратили 4 дітей, попри те, що за всю пандемію до цього — одну дитинку”.

За інформацією київського міського голови Віталія Кличка, за добу 15-го листопада зафіксували 102 нових випадки коронавірусу в дітей та підлітків — віком від двох місяців до 17 років!

Звісно, важко оцінити масштаби біди, адже в Україні не підбивають постійну статистику по госпіталізованим від COVID-19 неповнолітнім.

Утім, у жовтні 2021 Міністерство охорони здоров’я України повідомило:

Отже, порівняно з дорослими, діти та підлітки дійсно помирають від коронавірусу значно рідше, утім погодьтеся — цифри все одно приголомшують і лякають!

Окрім того, діти так само, як і дорослі, не застраховані від так званого “постковідного синдрому”.

За даними МОЗ Ізраїлю, яке опитало батьків майже 14 тисяч перехворілих на коронавірус дітей від 3 до 18 років, — у понад 11% неповнолітніх зберігалися певні симптоми захворювання.

Найчастіше йдеться про втому, порушення сну та уваги.

Утім, лікарка-педіатр, професорка Марина Маменко розповідає — і у дітей трапляються серйозні ускладнення.

Так, у перехворілої дитини може з’явитися мультсистемний запальний синдром — тяжкий стан, коли внаслідок ураження судин починають відмовляти різні органи та системи.

Під час попередньої хвилі лише в Києві таких дітей було 40. Іноді ми їх втрачаємо. Так само і наші колеги з західних країн говорять, що після “дельта”-варіанту таких дітей ще більше статистично. Тобто, ще можемо очікувати найближчим часом зростання отаких випадків, — каже пані пані Маменко.

І навіть при незначному нездужанні не скидати все на звичайну застуду, а звернутися до лікаря.

Щоб вчасно отримати медичну допомогу і не перезаражати інших. Це вкрай важливо — особливо під час, коли більшість нових інфікувань припадають саме на “дельта”-штам.

На що ж варто звернути особливу увагу батькам?

Чим штам Дельта небезпечний для вагітних?

І, зрештою, як щодо вакцинації від коронавірусу неповнолітніх?

