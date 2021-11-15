Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво

Скільки вихідних буде в грудні 2021 року і як відпочиватимемо на Католицьке Різдво.
У грудні на українців чекає додатковий вихідний на Католицьке Різдво, яке святкуємо 25 грудня.
Цей день став офіційним вихідним в Україні з 2017 року.Також по темі: Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати Екохутро, маскулінність та п'янка лаванда: модні тренди на зиму 2021/22
Та оскільки 25 грудня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня. Тож будемо мати довгий вікенд з 25 по 27 число.
Таким чином, для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 9 вихідних і 22 робочі дні.
Календар вихідних на грудень 2021
А от новорічні вихідні цьогоріч не зачіпатимуть грудень, адже 1 січня 2021 року приходиться на суботу.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2021.
Фото: Pexels