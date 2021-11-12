Магнітні бурі у листопаді 2021 – календар небезпечних дат

Листопад 2021 року обіцяє бути неспокійним геомагнітному плані. Наприкінці місяця на українців чекають одразу дві доволі потужні магнітні бурі.

Коли саме плануються магнітні бурі в листопаді, як вони вплинуть на здоров’я метелозалежних людей і яким чином від них захиститися?

Розповімо в матеріалі.

Коли будуть магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на листопад

Останній місяць осені не буде дуже спокійним у геомагнітному плані, але й затяжних магнітних бур також чекати не слід.

Вони різко виникнуть і так само зникнуть.

6 листопада – слабка магнітна буря 11 листопада – середня магнітна буря 14, 28 листопада – сильні магнітні бурі

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Коливання магнітного поля Землі може відчути кожен, але найбільше страждають так звані метеозалежні люди.

Магнітні бурі можуть викликати неприємні відчуття та загрожувати здоров’ю людини.

Зокрема, можна відчути такі симптоми:

Сильний головний біль, мігрень або легке запаморочення.

Підвищення або пониження тиску.

Слабкість.

Різкі перепади настрою.

Сонливість або, навпаки, безсоння.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Головне — уникай стресів та намагайся менш емоційно реагувати на події чи проблеми.

Зменш фізичне та розумове навантаження, також не забувай про перерви.

Щодня випивай мінімум 1,5-2 літри чистої води.

Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь.

Більше гуляй на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на осінь 2021.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.