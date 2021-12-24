Католицьке Різдво: традиції та особливості святкування

Різдво Христове за західним обрядом: що не можна робити 25 грудня?
Щорічно християни західного обряду святкують Різдво в одну й ту ж дату — 25 грудня.
З 2017 року цей день став офіційним святом в Україні. Цьогоріч — це п’ятниця, що позначена в календарі, як ще один вихідний.Також по темі: Чого чекати від Блакитного Тигра? Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку Щоб усе здійснилося: як правильно загадувати бажання в новорічну ніч Як обрати новорічну гірлянду і не спалити будинок
Проте це не тільки можливість пропустити роботу й побути з рідними, а й відсвяткувати Різдво за найкращими правилами американських різдвяних фільмів.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе усе найцікавіше про цей особливий день.
Чому католики й православні святкують у різні дні?
Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.
Чому ж католики і православні святкують у різні дні?
А, що, коли ми скажемо наступне:
Святкують вони одного дня, проте за різними календарями. На Заході – за григоріанським, а на Сході – за юліанскьким.
Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.
На його ініціативу погодились не всі.
Зараз юліанським календарем продовжують користуватися Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, а також Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ).
Новим же стилем — решта християн. І це не лише католики, як прийнято вважати, а й протестанти.
Головні різдвяні традиції західного обряду
Прикрашання будинку
Все, що ми бачили в класичних різдвянах фільмах — не вигадка й не перебільшення.
Західний світ і справді ретельно підготовує свої домівки для святкового настрою й сімейного затишку.
Сюди, до речі, відноситься не лише прикрашання ялинки й ліхтарики на даху.
Обов’язковими атрибутами є шопка, вічнозелений різдвяний вінок й ошатні свічки, які не лише мають на меті створити особливу атмосферу вдома, а й освітити шлях Господа.
Адвент
Готують християни західного обряду не лише домівки та подарунки одне для одного, а й власні серця та душі.
Адвент — це 4 тижні перед Різдвом, за які усі мають посповідатись, причаститись й знайти час для милосердя.
Суворий піст
Християни західного обряду теж постують, але особливо суворо — у переддень Різдва.
У цей день не можна їсти нічого, окрім зерна пшениці або ячменю, зварених у воді й приправлених медом.
Закінчується таке голодування появою першої зірки на небі.
Святвечір
Як тільки на небі 24 грудня з’являється та довгоочікувана зоря, сім’я сідає за стіл.
Перед початком трапези читається уривок з Євангеліє, співається перша колядка й усі частують обладкою.
Це святковий хліб, що символізує радість свята, яке наближається.
Після пісної вечері з 12 страв, сім’я поспішає на вечірню різдвяну Месу.
Що не можна робити 25 грудня?
Християни Західного обряду в цей особливий та повний миру й любові день намагаються не:
- Виконувати будь-яку роботу, у тому числі прибирати й викидати сміття;
- Сваритися із будь-ким, а особливо рідними;
- Відмовляти в милостині.
Прикмети на Католицьке Різдво
- Не варто одягати одяг чорного кольору або ж старі речі, якщо хочеш уникнути бідності й нещастя;
- святкувати слід пишно, щоб примножити багатство в наступному році;
- також не прийнято прибирати зі столу 24 грудня та викидати сміття у день Різдва, аби не “винести” з дому благополуччя й успіх.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про різдвяний піст.
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