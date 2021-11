Комфорт в усьому: корисні кухонні пристрої, які спростять вам життя

Кухонні гаджети і корисні дрібнички, які зроблять приготування їжі, миття посуду й інші процеси простими та приємними.

Сьогодні є багато можливостей зробити своє життя максимально комфортним. Зокрема й час, який ми проводимо на кухні.

Ранок у Велимому Місті зібрав 5 справді корисних пристроїв для кухні, які точно не будуть сумно припадати пилом на полиці. Адже коли ти спробуєш ними користуватися, то вже навряд чи схочеш від них відмовлятися.

Сковорідка лише одна, а страв – цілих 5! Тепер не обов’язково використовувати кілька окремих пателень, щоб одночасно приготувати яєчню, панкейки і ще щось смачненьке на сніданок. Адже всі страви легко вмістяться на одній.

Причому, це можуть бути і солоні, і солодкі страви – смакі не перемішаються, адже для кожного продукту передбачена окрема відгороджена секція.

Примний бонус: страв 5, а сковорідку доведеться мити лише одну.

Ну хіба не мрія?

Ця штуковина здатна викачати все повітря з пакету та герметично його запакувати гарячим швом. Такий спосіб зберігання продовжує життя продуктам – вони залишаться свіжими в кілька разів довше, ніж зазвичай.

А ще вакуумне пакування економить місце – так у холодильник чи морозилку вміститься набагато більше продуктів, а запахи не будуть змішуватися.

До речі, вакууматор можна використовувати не лише для кулінарних справ. Пристрій допоможе тобі більше вмістити до валізи, коли збиратимешся в подорож.

Більшість із нас миє посуд звичайною губкою із мийним засобом. У результаті ніжна шкіра рук починає тріскати (контакту з водою та рідиною для посуду вона ой як не любить).

Але вихід є – простий, як і все геніальне. Це рукавички-щітки. Вони одночасно захистять твої руки та замінять губку для посуду.

Завдяки текстурі з гумовими «гілочками», ними можна мити посуд навіть без мийного засобу (якщо він не надто жирний, звісно).

А ще – ретельніше відмити овочі та фрукти перед споживанням.

Таймер – це не просто симпатичний аксесуар, але й справді незамінна річ на кухні. Із ним ти точно не забудеш вчасно помішати або вимкнути страву.

І головне, тобі не доведеться постійно над нею стояти – як тільки настане час зазирнути на кухню, таймер сам тобі про це нагадає. Економія і часу, і нервів очевидна.

Ненавидиш звук будильника і не можеш прокинутися без кави? Тоді цей пристрій точно тебі сподобається.

Британський дизайнер Джошуа Реноф придумав оригінальний будильник-кавоварку. Вона будитиме тебе не гидким піліканням, а ароматом улюбленого напою та приємним постукуванням металевих кульок, які нагрівають воду.

Усе, що треба зробити – це з вечора додати у пристрій інгредієнти – каву, воду (та молоко, якщо більше любиш лате).

На жаль, цього диво-пристрою ще немає у вільному продажі, али ми тримаємо кулачки, щоб по швидше з`явився.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний дизайн кухні.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.