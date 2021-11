Харчування після тренувань: що можна їсти і через скільки

Все, що хотіли знати про прийом після тренувань у спортзалі.

Лікарі не втомлюються наголошувати, що секрет схудення полягає у фізичній активності та правильному харчуванні.

І якщо над першим ми звикли працювати в залі, то друге вимагає постійного контролю.

Вживання правильних поживних речовин після тренування допоможе організму швидше відновити затрачені сили.

Після навантаження організм все ще продовжує працювати, тому найкраще, що можна зробити — це дати йому достатню кількістю води.

Через 1,5-2 години після завершення занять спорто, можна з’їсти продукти, які містять дієтичні білки.

Наприклад, варене куряче філе чи біла риба, або домашній низькокалорійний сир.

Також чудово підійдуть овочеві салати, заправлені оливковою олією.

Такі продукти не містять зайвих жирів, шкідливих вуглеводів.

Ці продукти мають високу калорійність і дають зайве навантаження на серцево-судинну систему.

Харчування має бути здоровим і правильним, незалежно від того є фізичні навантаження чи ні.

Організм краще приймає їжу невеликими порціями.

Однак, якщо ви полюбляєте солодке, вживайте сухофрути та ягоди.

Після активних фізичних навантажень варто дати організму заспокоїтись і прийти в нормальний стан.

Для цього зробіть двогодинну перерву.

В цей час краще утриматись від прийому їжі, організм ще працює по інерції і краще йому не заважати.

Якщо так склалось, що перед тренуванням ви не підкріпились або заняття пробудили у вас “дикий” голод, то можна скористатись “вуглеводним вікном”.

Вуглеводне або як ще називають анаболічне вікно — це коли після інтенсивного тренування ваш організм настільки швидко спалює калорії, що нічого й не встигає відкластись.

Протягом перших двадцяти хвилин після тренування все, що ви з’їсте, піде на відновлення і збільшення м’язів, а жиру не додасться ані грама.

Під час “вікна” можна підживитись бутербродом з цільнозернового хліба та курячого філе.

Або овочевим салатом з огірка, помідора, зелені, заправлений оливковою олією.

Ці продукти є легкими, тому швидко насичують організм.

