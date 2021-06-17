Як почати правильно харчуватися? Поради для початківців

Кожен із нас рано чи пізно зрозуміє про користь правильного харчування.

Когось підштовхне жага до стрункої фігури, хтось буде так харчуватися “бо зараз це модно”, а когось змусять проблеми зі здоров’ям.

Не варто чекати щось чи когось, варто почати вже зараз.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе поради щодо правильного харчування.

Якщо ти будеш дотримуватися усіх наших порад, тоді ціль, яку собі вже поставив, буде досягнута значно швидше.

Режим харчування

Прийоми їжі щодня повинні відбуватися в один і той самий час. У вихідні можна снідати й пізніше.

Коли організм працює «режимно», тоді він сам починає виділяти потрібні ферменти по годинах.

Якщо ти звик(ла) обідати о 13:00, наприклад, то організм саме у цей час почне виділяти жовч, для хорошого травлення, навіть коли прийом їжі ще не почався.

Якщо твоя вечеря зазвичай проходить пізно, краще закінчувати її за 3-4 години до сну.

Все тому, що повний цикл травлення проходить в середньому за 5 годин.

Треба намагатися, аби твій організм у перші години сну не перетравлював пізню вечерю, а виробляв гормон росту (соматотропін), який сприяє зниженню відкладення підшкірного жиру.

Це обов’язково треба пам’ятати й враховувати під час планування свого режиму харчування.

Різноманітність

Склади собі меню на весь тиждень, запиши його або ж роздрукуй та прикріпи на видному місці, наприклад, на холодильнику.

Страви на обід та вечерю можуть 2-3 рази на тиждень повторюватися, а от сніданки щодня повинні бути різні.

А про білий цукор краще забути, якщо ж ти не можеш відмовитися від солодкого, то варто його замінити на мед, кленовий сироп або сироп із агави, стевію чи кокосовий цукор.

Наприклад, ось так, про цукор пише блогер-нутріциолог Анастасія Голобородько.

Фрукти та овочі

Здорове харчування – це фрукти та овочі й краще – місцеві.

З найпростіших овочів, таких як: морква, буряк, капуста, редиска, помідори, огірки – можна приготувати доволі смачні та корисні страви.

Пам’ятай й про городину: зелена цибуля, селера, салат, петрушка, огіркова трава, щавель.

Варто збільшити й кількість бобових у своєму раціоні.

Вода

Вода, вода і ще раз вода. Велику увагу слід приділити саме звичайній, очищеній воді.

На день має бути не менше як 2-3 літри води.

Сік, чай, кава та різноманітні напої сюди не входять, лише вода.

Спеції

Важливі спеції (не сіль), які можуть посилювати смакові та ароматичні властивості їжі, зараз легко можна виростити у себе вдома на ділянці, а взимку на підвіконні у горщику, разом із щавлем та салатом.

Спеції кожен(а) обирає на свій смак. Наприклад, зверніть увагу на куркуму.

Варто знати! Куркума володіє вираженими антибіотичними властивостями, але, на відміну від фармацевтичних антибіотиків, вона покращує травлення і сприяє відновленню нормальної мікрофлори кишківника, що робить її хорошим засобом для ослаблених і хрончних хвори

Каша

Для сніданку або як гарнір до обіду найраще за все підійде – каша.

Вівсянка, гречка, манка, ячка чи перловка – тут вже кожен сам(а) собі обирає.

Вранці смачно їсти вівсянку з сухофруктами або медом.

Для збільшення користі від каші, можна додати у неї насіння чіа, льону, кунжуту чи будь-які інші висівки.

Риба та м’ясо

Не завжди потрібно відмовлятисям від таких білкових продуктів, як риба та м’ясо.

Якщо ж ти веган(ка) або ж верегаріанець(ка), то знайди такі продукти, які замінятимуть їх та даватимуть тобі необхідні поживні речовини.

Не всю ковбасу та сосиски з магазину варто їсти, намагайтеся краще приготувати їх самотужки вдома.

Якщо вже купуєте в магазині м’ясні вироби, але дуже ретельно читати склад.

Глутамат натрію Е 621, штучні барвники Е 122 та Е 124, нітрит, бензпірен, холестерин – все це шкідливі домішки, які використовують при виготовленні ковбас та сосисок.

Не варто забувати й про м’ясо механічного обвалювання (ММО), яке завжди додають до складу для здешевлення.

Якщо у складі зазначено хоча б один із вище перерахованих компонентів, тоді від покупки відмовся.

Салати

Ох ці салати, салати…. Краса, яку шкода їсти.

Готуй їх з своїх улюблених овочів та зелені.

Заправляти їх не жирною сметаною чи майонезом, а оливковою олією з додаванням соку лимону, кефіром або домашнім йогуртом.

Їжа на роботі

Їжа на роботі – це один з важливих моментів у правильному харчуванні.

Не варто користуватися фастфудом чи їсти булочки, краще пообідати повноцінно у кафе чи їдальні.

Якщо ні, то бери їжу з дому. Бутерброд із чорного хліба із сиром, але без масла, буде набагато кориснішим, ніж якийсь снек з магазину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості шпинату.

Фото: Pexels

Аліна Шевчук

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.