УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 14.11.2021 16:00
14.11.2021 16:00
Поділитися

Для доброго здоров’я та міцних стосунків. ТОП-5 причин спати без одягу

Для доброго здоров’я та міцних стосунків. ТОП-5 причин спати без одягу

Чому корисно спати без одягу.

Як можна не любити одяг для сну, зважаючи на його призначення та розмаїття?

М’які піжами дарують відчуття затишку, сексуальні пеньюари з шовку та мережива можуть забезпечити пікантні емоції на ніч, а недбалість оверсайзних футболок миттєво переносить в улюблений американський фільм.

Проте зовсім не важливо, в чому ти відправляєшся у країну снів зазвичай. Адже сьогодні ми радимо забути про будь-який одяг у ліжку.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП-5 причин спати оголеними.

ТОП-5 причин спати без одягу

Швидке занурення у глибокий сон

Так влаштоване людське тіло, що до вечора його температура трохи знижується.

Це такий собі біологічний сигнал, який допомагає готуватися до сну.

Проте одяг не дозволяє організму легко і швидко досягти комфортної для цього часу доби температури.

Звідси і йде чимало проблем із безсонням.

оголена дівчина фото

Якщо хочеш їх позбутися, тоді мусиш спробувати спати оголеним(-ою).

Такий експеремент неабияк покращить якість твого сну, в чому ти переконаєшся вже наступного ранку!

Пришвидшення метаболізму

Ти знав(-ла), що постійний недосип суттєво підвищує ризик ожиріння та збільшення ваги?

Ті, хто спить 5 годин на добу або менше, мають більше шансів набрати зайві кілограми, порівняно з тими, хто спить 7 годин і більше.

Але сон без одягу потрібно спробувати не лише тому, що він дбає про якість нічого відпочинку, а й через те, що завдяки ньому пришвидшується метаболізм і нормалізується рівень інсуліну в крові.

Забезпечення репродуктивного здоров’я

Спідня білизна, особливо влітку, сприяє накопиченню великій кількості поту та вологи.

Тому, щоб поліпшити здоров’я статевих органів, краще знімати її під час сну.

Жінки таким чином знизять ризик потрапляння дріжджової інфекції, а чоловіки — подбають про свою фертильність.

чоловік спить фото

Покращення стану шкіри

Сон без одягу — це не лише про вільне дихання нашої шкіри.

Згідно з дослідженням, опублікованого в журналі Федерації американських товариств експериментальної біології, окрім зменшення ознак старіння шкіри, “оголений сон” також допомагає їй швидше загоювати рани.

Також по темі: Усе про сон! Скільки годин треба спати та коли засинати, щоб бути здоровим Для комфотного та здорового сну: як обрати якісну постільну білизну? Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час

Позитивний вплив на стосунки

Зіткнення з відкритими ділянками шкіри іншої людини активує вироблення гормону окситоцину.

Він полегшує “соціальну синхронізацію” і поглиблює емоційний зв’язок у парі.

Хтозна, може саме цей експеремент у ліжку стане основним секретом вашого вічного кохання…

оголена пара фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що можна і не можна їсти перед сном.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, поради, сон
14.11.2021 16:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь