Для доброго здоров’я та міцних стосунків. ТОП-5 причин спати без одягу

Чому корисно спати без одягу.

Як можна не любити одяг для сну, зважаючи на його призначення та розмаїття?

М’які піжами дарують відчуття затишку, сексуальні пеньюари з шовку та мережива можуть забезпечити пікантні емоції на ніч, а недбалість оверсайзних футболок миттєво переносить в улюблений американський фільм.

Проте зовсім не важливо, в чому ти відправляєшся у країну снів зазвичай. Адже сьогодні ми радимо забути про будь-який одяг у ліжку.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе ТОП-5 причин спати оголеними.

Так влаштоване людське тіло, що до вечора його температура трохи знижується.

Це такий собі біологічний сигнал, який допомагає готуватися до сну.

Проте одяг не дозволяє організму легко і швидко досягти комфортної для цього часу доби температури.

Звідси і йде чимало проблем із безсонням.

Якщо хочеш їх позбутися, тоді мусиш спробувати спати оголеним(-ою).

Такий експеремент неабияк покращить якість твого сну, в чому ти переконаєшся вже наступного ранку!

Ті, хто спить 5 годин на добу або менше, мають більше шансів набрати зайві кілограми, порівняно з тими, хто спить 7 годин і більше.

Але сон без одягу потрібно спробувати не лише тому, що він дбає про якість нічого відпочинку, а й через те, що завдяки ньому пришвидшується метаболізм і нормалізується рівень інсуліну в крові.

Спідня білизна, особливо влітку, сприяє накопиченню великій кількості поту та вологи.

Тому, щоб поліпшити здоров’я статевих органів, краще знімати її під час сну.

Жінки таким чином знизять ризик потрапляння дріжджової інфекції, а чоловіки — подбають про свою фертильність.

Сон без одягу — це не лише про вільне дихання нашої шкіри.

Згідно з дослідженням, опублікованого в журналі Федерації американських товариств експериментальної біології, окрім зменшення ознак старіння шкіри, “оголений сон” також допомагає їй швидше загоювати рани.

Зіткнення з відкритими ділянками шкіри іншої людини активує вироблення гормону окситоцину.

Хтозна, може саме цей експеремент у ліжку стане основним секретом вашого вічного кохання…

Фото: Pexels

