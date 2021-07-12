Детектор брехні: 5 дієвих способів зрозуміти, що співрозмовник обманює

Дієві способи розпізнати брехню.

Ніхто ж не любить, коли йому брешуть, правда?

Не залежно від того, обман іде на благо чи руйнує — це однаково неприємне явище.

Як визначити рівень щирості твого коханого(-ої) або ж потенційного ділового партнера?

Аби вберегти тебе від болю, розчарувань і матеріальних втрат, Ранок у Великому Місті розповість про найдієвіші способи впізнати відвертого брехуна.

Це точно буде у кожному!

Як розпізнати брехню?

Раніше психологи намагалися визначити наміри брехуна за допомогою мови його тіла або обличчя – почервоніння щік, нервових посмішок, особливих рухів очей.

До цього, як ніхто інший, спонукав, Марк Баутон, колишній агент ФБР протягом 30 років, у своїй книзі «Розпізнавати брехуна, як це роблять ФБР»

Проте нещодавно науковці спростувалим його методи, і запевнили — є значно легші.

Вони пропонують стежити за тим, як і що людина говорить.

Відкриті запитання

Хочеш взнати людину краще? Питання з відповідями “так/ні” – не твій варіант.

Особливо, якщо тобі треба визначити брехуна.

Твої відкриті питання змусять його розповідати історію детально.

А, отже, ти неодмінно побачиш, наскільки він щирий.

Відходить від питання, запинається й плутується у власних словах?

Відповідь очевидна…

Елемент несподіванки

Зроби щось несподіване.

Не обов’язково перебивати свого співрозмовника.

Проте варто все ж поставити уточнююче питання, як тільки він закінчить своє речення.

Не менш несподіваним для нього буде твоє прохання почати з кінця.

Тобто попроси співбесідника спочатку розповісти, чим все закінчилось. Це ускладнить побудову його злагодженої розмови.

Такий прийом використовують слідчі, тож він вже давно перевірений на ефективність.

Перевіряй деталі

Якщо сумніваєшся у щирості слів співбесідника, просто намагайся вслухатися у найдрібніші деталі.

Так ти помітиш немало суперечностей.

Але не варто перебивати його й висловлювати свою недовіру.

Навпаки – увімкни акторську майстерність і зіграй абсолютну довіру. Проте не припиняй фіксувати деталі.

Вірогідно, далі буде цікавіше.

Спостерігай за зміною впевненості

Справжні брехуни, безумовно, вміють красномовно розповідати.

До цього у них – талант.

Але як змінюється стиль їхньої розмови після твоїх відкритих запитань та несподіваних уточнень?

Адже це неабиякий вихід із зони комфорту. І ти його не можеш не помітити.

Хтось почне нервувати, хтось стане агресивним, хтось мовчазним – емоції будуть різні, але точно не такі, як на початку.

Слідкуй за жестикуляцією та мімікою

Американський науковець Пол Екман досліджував невербальні ознаки обману понад півстоліття.

Він звертає увагу на те, що ознаки брехуна частенько збігаються з ознаками дуже занепокоєної людини.

Хоч і цей метод доволі складний, варто спробувати.

Можливо, у тебе справжній талант і попереду кар’єра у ФБР?

Почитай Марка Баутона, про якого згадували раніше, або ж подивись серіал Fox-TV “Lie to Me”.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як висипатися за короткий час.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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