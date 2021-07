Детектор брехні: 5 дієвих способів зрозуміти, що співрозмовник обманює

Дієві способи розпізнати брехню.

Ніхто ж не любить, коли йому брешуть, правда?

Не залежно від того, обман іде на благо чи руйнує — це однаково неприємне явище.

Як визначити рівень щирості твого коханого(-ої) або ж потенційного ділового партнера?

Аби вберегти тебе від болю, розчарувань і матеріальних втрат, Ранок у Великому Місті розповість про найдієвіші способи впізнати відвертого брехуна.

Це точно буде у кожному!

Раніше психологи намагалися визначити наміри брехуна за допомогою мови його тіла або обличчя – почервоніння щік, нервових посмішок, особливих рухів очей.

До цього, як ніхто інший, спонукав, Марк Баутон, колишній агент ФБР протягом 30 років, у своїй книзі «Розпізнавати брехуна, як це роблять ФБР»

Проте нещодавно науковці спростувалим його методи, і запевнили — є значно легші.

Вони пропонують стежити за тим, як і що людина говорить.

Хочеш взнати людину краще? Питання з відповідями “так/ні” – не твій варіант.

Особливо, якщо тобі треба визначити брехуна.

Твої відкриті питання змусять його розповідати історію детально.

А, отже, ти неодмінно побачиш, наскільки він щирий.

Відходить від питання, запинається й плутується у власних словах?

Відповідь очевидна…

Зроби щось несподіване.

Не обов’язково перебивати свого співрозмовника.

Проте варто все ж поставити уточнююче питання, як тільки він закінчить своє речення.

Не менш несподіваним для нього буде твоє прохання почати з кінця.

Такий прийом використовують слідчі, тож він вже давно перевірений на ефективність.

Якщо сумніваєшся у щирості слів співбесідника, просто намагайся вслухатися у найдрібніші деталі.

Так ти помітиш немало суперечностей.

Але не варто перебивати його й висловлювати свою недовіру.

Навпаки – увімкни акторську майстерність і зіграй абсолютну довіру. Проте не припиняй фіксувати деталі.

Вірогідно, далі буде цікавіше.

Справжні брехуни, безумовно, вміють красномовно розповідати.

До цього у них – талант.

Але як змінюється стиль їхньої розмови після твоїх відкритих запитань та несподіваних уточнень?

Адже це неабиякий вихід із зони комфорту. І ти його не можеш не помітити.

Американський науковець Пол Екман досліджував невербальні ознаки обману понад півстоліття.

Він звертає увагу на те, що ознаки брехуна частенько збігаються з ознаками дуже занепокоєної людини.

Хоч і цей метод доволі складний, варто спробувати.

Можливо, у тебе справжній талант і попереду кар’єра у ФБР?

Почитай Марка Баутона, про якого згадували раніше, або ж подивись серіал Fox-TV “Lie to Me”.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як висипатися за короткий час.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.