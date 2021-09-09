Психологія бідності: як відвернути від себе гроші за 7 кроків

7 звичок, які ведуть до бідності.
Деякі люди можуть говорити про проблему бідності більше, деякі — менше, але бояться її всі однаково.
Ми прекрасно розуміємо, що гроші не є основним чинником щастя, але без них у сучасних реаліях доведеться важко.
Тож Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі привернути їх у своє життя.Також по темі: Як припинити відкладати все на потім. І що за страшне слово "прокрастинація"? Стати мільйонером за 10 кроків: звички найзаможніжих людей світу Як покращити пам'ять: 5 ефективних способів
На щастя, жодних магічних ритуалів, лише — низка людських звичок, які буквально відлякують гроші.
Спойлер — вони пов’язані не лише з фінансовою грамотністю, а й із психологією.
Читай і бери до уваги.
7 звичок, які ведуть до бідності
Зайві витрати
Ця звичка цілком законно посідає перше місце у нашому списку.
Що може бути гірше для грошей, ніж марнотратство?
Перед тим, як витратити якусь кругленьку суму на чергове “хочу”, поглянь на багатіїв.
Вони завжди інвестують у корисне і з відповідальністю сталяться до власних заощаджень.
Тобто користуються базовими принципами фінансової грамотності.
Недоречна економія
Для тих, хто вже картає себе за “марнотратсво” — наступна звичка.
Економити теж потрібно із розумом.
Покупки повинні бути раціональними та якісними, аби потім не довелось “платити двічі”, як у відомій приказці.
Не можна також шкодувати гроші на своє ментальне та фізичне здоров’я або позбавляти себе щасливих моментів та позитивних емоцій.
Гроші — це лише засіб обігу, а не сенс життя.
Вимір успіху грошима
Якщо міряти успіх розміром гаманця, тоді він перетвориться у ще одну непевну річ нашого і без того непевного світу.
Інфляції, кризи, пограбування, коронавіруси чи податкові з генпрокуратурами — є стільки чинників, які одномоментно можуть лишити нас без копійки.
Успіх полягає у гнучкості.
Якщо людина вміє створювати гроші на порожньому місці, без страху починати все спочатку та бути щасливою, то вона вже успішна.
Пошук винних
Люди з психологією бідняка, як правило, намагаються перекласти відповідальність на інших.
У випадку з нашою країною скарги на корумповану систему і справді доречні.
Проте у момент, поки ми з тобою шукаємо винних у наших невдачах, десь піднявся ще один бізнесмен.
Звичка засуджувати оточення і при цьому не рухатися з місця, веде не лише до матеріальної, а й до моральної бідності.
Очікування успіху
Усі люблять приємність очікування перед днем народження чи іншим святом.
Проте не завжди воно є виправданим.
Якщо ти житимеш лише думками про свій неіснуючий особняк на березі океану, то пропустиш “зараз”.
Твоє життя відбувається у цей момент. Скористайся ним, аби наблизити свою омріяну реальність.
Займатися неулюбленою справою
Підштовхувати дітей чи самому іти у сферу, до якої не лежить душа, але яка приваблює фінансово — невдале рішення.
Крім ненависних ранків та нудних робочих днів, тебе переслідуватиме ще й невдоволення матеріальним становищем.
Щоб реалізуватися у якійсь сфері, потрібно істинно нею горіти.
Адже відсутність мотивації до чого-небудь знижує продуктивність і вбиває ідейність.
Страх ризику
Ніякого “шампанського” для тих, хто боїться піти на ризик.
Якщо тебе цілком влаштовує твоя зона комфорту, то ризикувати стабільністю і справді немає сенсу.
Проте, якщо ти щодня засинаєш із думкою, що здатен на більше, а прокидаєшся із невдоволеним виразом обличчям, то варто наважитись.
Навколо — безліч можливостей. Спробуй і собі вхопити одну!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчитися економити.
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