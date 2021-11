Для спокусливого погляду: як швидко та якісно зробити макіяж “смокі айс”

Макіяж “смокі айс”: покрокова інструкція.

Б’юті-тренди змінюються зі швидкістю вітру.

Звісно, якщо це не маленька чорна сукня, мінімалістичні прикраси чи вічно актуальний макіяж “смокі айс”.

Останній не просто так став спражньою класикою — з його допомогою мільйони жінок по цілому світу відчувають себе більш впевнено та сексульно.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі опанувати цю популярну та доволі просту техніку.

У буквальному перекладі з англійської “smoky eyes” означає “задимлене око”.

У цій техніці макіяжу немає різких ліній, виділених стрілок або гострих кутів — на повіках м’яко розтушована косметика переходить з темних тонів до світлих, що і створює на очах бажаний ефект “димку”.

Існує помилковий стереотип, що смокі макіяж може бути виключно вечірнім варіантом, оскільки, мовляв, виконується у чорному кольорі.

Але відтінки тіней, їх насиченість можна корегувати відповідно до частини дня, образу, кольору волосся і навіть очей.

От, на приклад, володаркам світлих очей, шкіри та волосся смокі в дуже темному кольорі не пасує.

Тут візажисти користуються дуже простим і зрозумілим правилом:

Перед тим, як переходити до інструкції, розберемось із тим, яка косметика нам стане в нагоді:

Щоб макіяж не поплив і не розмазався, не забудь нанести праймер або тональну основну під тіні.

Консилером слід перекрити темні круги під очима.

Щоб закріпити консилер і прибрати будь-який натяк на масляний блиск, візьми пухнасту кисть для макіяжу та нанеси прозору пудру під очі.

Залишилося виділити внутрішній куточок очей, щоб трохи відкрити димний погляд і додати сяйва та блиску. Для цього можна використовувати хайлайтер або найсвітліший відтінок тіней.

Завершальним етапом стане нанесення туші, адже жоден мейк очей не обходиться без розкішних і довгих вій.

Щоб, побачити, як все відбувається на практиці, дивись відео нижче.

Фото: Unsplash

