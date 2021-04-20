Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна?

Про агранову олію, напевно, чули всі.
Її часто використовують у косметичних цілях для волосся та шкіри.
Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про її корисні властивості.
Усе – читай нижче.
Корисні властивості косметичної арганової олії
Річ у тім, що цю диво-олію виготовляють із плодів арганового дерева.
Відповідно, вона не містить шкідливих речовин, а лише натуральні.
А ще цей косметичний засіб підходить абсолютно до всіх типів шкіри.
І ось список її корисних властивостей:
- арганова олія містить вітаміни Е, А та жирні кислоти;
- її можна використовувати замість бальзаму для губ у холодну пору року;
- глибоко очищає шкіру і при цьому не забиває пори. Варто лише нанести кілька крапель на обличчя і повільно розтерти, але перед цим слід вмитися;
- перешкоджає старінню;
- ідеально зволожує шкіру. Можна наносити як у чистому вигляді, так і додавати у крем;
- зменшує дрібні зморшки;
- має протизапальні властивості;
- усуває проблему посічених кінчиків;
- робить волосся шовковистим і не обтяжує його.
Що ж, тепер ти знаєш усе про користь арганової олії.
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