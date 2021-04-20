Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна?

Про агранову олію, напевно, чули всі.

Її часто використовують у косметичних цілях для волосся та шкіри.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про її корисні властивості.

Усе – читай нижче.

Корисні властивості косметичної арганової олії

Річ у тім, що цю диво-олію виготовляють із плодів арганового дерева.

Відповідно, вона не містить шкідливих речовин, а лише натуральні.

А ще цей косметичний засіб підходить абсолютно до всіх типів шкіри.

І ось список її корисних властивостей:

арганова олія містить вітаміни Е, А та жирні кислоти;

її можна використовувати замість бальзаму для губ у холодну пору року;

глибоко очищає шкіру і при цьому не забиває пори. Варто лише нанести кілька крапель на обличчя і повільно розтерти, але перед цим слід вмитися;

перешкоджає старінню;

ідеально зволожує шкіру. Можна наносити як у чистому вигляді, так і додавати у крем;

зменшує дрібні зморшки;

має протизапальні властивості;

усуває проблему посічених кінчиків;

робить волосся шовковистим і не обтяжує його.

Що ж, тепер ти знаєш усе про користь арганової олії.

Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

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Фото: Pexels

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