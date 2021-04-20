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ICTV Ранок 20.04.2021 09:53
20.04.2021 09:53
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Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна?


Про агранову олію, напевно, чули всі.

Її часто використовують у косметичних цілях для волосся та шкіри.

Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі про її корисні властивості.

Усе – читай нижче.

Корисні властивості косметичної арганової олії

Річ у тім, що цю диво-олію виготовляють із плодів арганового дерева.

Відповідно, вона не містить шкідливих речовин, а лише натуральні.

А ще цей косметичний засіб підходить абсолютно до всіх типів шкіри.

І ось список її корисних властивостей:

  • арганова олія містить вітаміни Е, А та жирні кислоти;
  • її можна використовувати замість бальзаму для губ у холодну пору року;
  • глибоко очищає шкіру і при цьому не забиває пори. Варто лише нанести кілька крапель на обличчя і повільно розтерти, але перед цим слід вмитися;
Також по темі: Лікарі розповіли, як оливкова олія здатна зруйнувати ваше здоров’я Джерело Омега-3 і не тільки: чим лляна олія корисна для організму Арганова олія для шкіри та волосся: чи справді вона така чудодійна?
  • перешкоджає старінню;
  • ідеально зволожує шкіру. Можна наносити як у чистому вигляді, так і додавати у крем;
  • зменшує дрібні зморшки;
  • має протизапальні властивості;
  • усуває проблему посічених кінчиків;
  • робить волосся шовковистим і не обтяжує його.

Що ж, тепер ти знаєш усе про користь арганової олії.

Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна альгінатна маска для обличчя.

Фото: Pexels

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Теги: арганова олія, волосся, корисні властивості, косметичний засіб, шкіра
20.04.2021 09:53



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