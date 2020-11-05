Як все встигати і планувати свій день — поради Юлії Зорій

Як все встигати і планувати свій день – корисні поради від ведучої Ранку у Великому Місті на ICTV Юлії Зорій.

Далі — пряма мова

– Я точно не з тих людей, хто встигає все. Якщо такі люди і існують, то вони точно мої кумири )))

Але думаю, що все в розумному розподілення часу. Я постійно вчуся правильно використовувати і організовувати свій час.

Іноді мені це вдається, а я якщо ні, то я себе не сварю, а просто дозволяю відійти від графіку.

Тож можу поділитися своїми напрацюваннями.

Головне заздалегідь спланувати свій день. Хоча б приблизно записати все, що хотіли би зробити. Мені дуже подобається викреслювати зі списку те, що вже виконала)

По можливості, не заповнюйте весь день справами. Розбийте їх хоча б на 2 дні. Тоді вірогідність того, що ви плюнете і не зробите взагалі нічого зі списку, менша.

У списку ваших справ повинні бути одночасно ті, які вам приносять задоволення і ті, які необхідно зробити, навіть якщо задоволення вони не приносять. Таке чергування справ дозволить вам легше виконати все.

Не сваріть себе за те, чого зробити не встигли або не захотіли! Дозвольте собі іноді «ліниві» дні. Не силуйте себе. Але пообіцяйте, що в конкретний день все доробите і зробіть це. А потім обов’язково похваліть за це. Хвалити себе за кожну виконану справу – це супер мотивує.

Ось мій приблизний план на день:

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Отже, зранку у мене ефір “Ранку у великому місті”. Після ефіру я обов’язково планую тренування. Раніше це було у спортзалі, а тепер вдома.

Головне – не дати слабину і не лягти спати))) Бо часом така спокуса дуже сильна.

Часто тренуватися не хочеться і тоді важливо себе трохи заставити/вмовити/подумати про те, як це корисно і яким класним буде результат.

Після тренування я обідаю і можу поспати годинку-дві, якщо дуже втомлена. Після цього у мене обов’язково хоча би година занять з психології. Бо скоро сесія і треба готуватися. Два рази на тиждень у мене репетитор з англійської мови.

І навіть розуміючи те, що для мене ці заняття важливі і цікаві, мені теж часто буває лінь. І тут вихід у мене один – поставити таймер, сісти, відкрити підручники і займатися. Потім ти занурюєшся у заняття і час проходить дуже швидко.

Це мій лайфхак і він працює.

Нагадаємо, раніше ми давали 9 ранкових лайфхаків, що збережуть час.

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