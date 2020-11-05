Як все встигати і планувати свій день — поради Юлії Зорій

Як все встигати і планувати свій день – корисні поради від ведучої Ранку у Великому Місті на ICTV Юлії Зорій.
Далі — пряма мова
– Я точно не з тих людей, хто встигає все. Якщо такі люди і існують, то вони точно мої кумири )))
Але думаю, що все в розумному розподілення часу. Я постійно вчуся правильно використовувати і організовувати свій час.
Іноді мені це вдається, а я якщо ні, то я себе не сварю, а просто дозволяю відійти від графіку.
Тож можу поділитися своїми напрацюваннями.
- Головне заздалегідь спланувати свій день. Хоча б приблизно записати все, що хотіли би зробити. Мені дуже подобається викреслювати зі списку те, що вже виконала)
- По можливості, не заповнюйте весь день справами. Розбийте їх хоча б на 2 дні. Тоді вірогідність того, що ви плюнете і не зробите взагалі нічого зі списку, менша.
- У списку ваших справ повинні бути одночасно ті, які вам приносять задоволення і ті, які необхідно зробити, навіть якщо задоволення вони не приносять. Таке чергування справ дозволить вам легше виконати все.
- Не сваріть себе за те, чого зробити не встигли або не захотіли! Дозвольте собі іноді «ліниві» дні. Не силуйте себе. Але пообіцяйте, що в конкретний день все доробите і зробіть це. А потім обов’язково похваліть за це. Хвалити себе за кожну виконану справу – це супер мотивує.
Ось мій приблизний план на день:Також по темі: Як накачати стегна: оригінальна вправа від Юлії Зорій
Отже, зранку у мене ефір “Ранку у великому місті”. Після ефіру я обов’язково планую тренування. Раніше це було у спортзалі, а тепер вдома.
Головне – не дати слабину і не лягти спати))) Бо часом така спокуса дуже сильна.
Часто тренуватися не хочеться і тоді важливо себе трохи заставити/вмовити/подумати про те, як це корисно і яким класним буде результат.
Після тренування я обідаю і можу поспати годинку-дві, якщо дуже втомлена. Після цього у мене обов’язково хоча би година занять з психології. Бо скоро сесія і треба готуватися. Два рази на тиждень у мене репетитор з англійської мови.
І навіть розуміючи те, що для мене ці заняття важливі і цікаві, мені теж часто буває лінь. І тут вихід у мене один – поставити таймер, сісти, відкрити підручники і займатися. Потім ти занурюєшся у заняття і час проходить дуже швидко.
Це мій лайфхак і він працює.
Нагадаємо, раніше ми давали 9 ранкових лайфхаків, що збережуть час.