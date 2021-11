Кремль сіє розбрат? Навіщо Росія намагається посварити Україну із сусідами

“Польша не тільки для панів” — таким плакатом, минулого тижня у центрі Кракова виявили облитий фарбою пам’ятник національному герою Польщі Юзефу Пілсудському.

Невідомі вандали розфарбували монумент у кольори українського прапора.

Щоправда догори ногами.

Зрештою, і на плакаті слово «Польща» написано російською мовою, з літерою “ш”.

В українському посольстві відразу опублікували заяву, у якій засудили акт вандалізму і назвали його “провокацією, спрямованою на погіршення добросусідських відносин між Україною та Польщею”.

Політолог Віктор Таран каже:

“Не зважаючи на дуже непрості україно-польські відносини та неоднозначне ставлення українців до Пілсудського, невідомі факти вандалізму з боку українців до пам’ятників, які присвячені польським героям, особливо на території Польщі. Українці завжди ставляться з пошаною до історичних постатей і до історичної пам’яті. Не в останню чергу тому, що ми самі ставали неодноразовао жертвами, у тому числі Росії, яка нищила наших героїв”.

Але кому вигідно загострювати відносини між дружніми сусідніми державам? Відповідь напрошується сама.

Віктор Таран переконаний, що українцям немає жодного резону псувати відносини із найкращим адвокатом своїх інтересів у Європі, а ось Кремлю це дуже навіть на руку. Експерт пояснює:

Справа в тому, що це далеко не перша провокація, націлена на погіршення україно-польських відносин.

Наприклад, у 2017 році вандали обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з Червоною армією на Волині.

У 2018 році СБУ повідомила про викриття організованої банди, яка на замовлення російських спецслужб паплюжила польські та єврейські пам’ятки.

Аналогічні злочини регулярно траплялися й у Польщі.

Але яким чином Москва може виграти від розмальованих пам’ятників?

Такі прийоми Росія використовує роками.

Віктор Таран каже, що Кремль обов’язково використає цей інцидент у гібридній інформаційній війні проти України, розкидаючись аргументами, на кшталт: “Українці – це варвари, які не цінують історію та європейські цінності. Їм не місце в ЄС і Польща має докластися до того, щоб Україна туди не потрапила…”

Важливо, що Росія намагається нас розсварити не лише із дружньою Польщею.

Аналогічні провокації проти пам’ятників, чи культурних установ організовуються й проти Угорщини, чи, наприклад, Болгарії.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко розповідає:

“Лютий 18 року – на пам’ятнику болгарським ополченцям в Болграді було написано “чемодан, вокзал, россия”. Того ж місяця відбувся підпал Центру угорської культури в Ужгороді, саме за умов загострення відносин між Україною та Угорщиною після ухвалення Україною закону про освіту. Протягом 15 -16 рр. в Одесі також неодноразово з’являлися антисемітські написи”.

Згодом ЗМІ з’ясували, що причетними до провокації були троє польських праворадикалів, яких пов’язують із німецьким журналістом, дуже лояльним до Росії.

Експерти впевнені, що подібних агентів чимало.

За словами експерта, Кремль не економить ресурсів і, на жаль, завжди, знаходиться людина, яка за якусь певну, скромну платню зробить подібного роду провокацію.

Але невже наші сусіди не розуміють, що гібридні атаки – справа рук Кремля і російських спецслужб?

За даними польського видання “Газета Виборча”, поліція Польщі після інциденту в Кракові заявила, що має сумніви у причетності українців.

Більше деталей — у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Andrzej Duda

