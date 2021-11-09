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Video: США пригрозили Росії через Україну? Реальні причини візиту глави ЦРУ до Москви

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс днями негласно відвідав Москву — через загрозу розгортання повномасштабної війни Росії проти України. Глава ЦРУ передав Путіну "привіт" від Байдена та намагався визначити реальні плани Росії, яка накопичила 90-тисячний озброєний контингент неподалік українського кордону. Сам по собі візит директора ЦРУ у Росію — явище вкрай рідкісне, якщо не унікальне. Навіть коли він говорить зі своїми російськими візаві. За даними американського телеканалу CNN, ключова тема візиту Вільяма Бернса у Москву серйозний ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною. [read_more_news] Путінська Росія сконцентрувала війська і загрозливо брязкає тяжкою зброєю неподалік українських кордонів. Частина радників президента Байдена схиляється до думки, що Росія традиційно грає м’язами з метою залякати Україну. Однак інша частина, як пишуть американські журналісти, вважає поведінку російського агресора навіть більш небезпечною, ніж було у квітні цього року – тоді Путін теж нагнав до українських кордонів наступальну техніку та війська. То з ким саме зустрічався глава ЦРУ у Москві? І чому одразу подзвонив президенту України Зеленському?  Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми  розповідали, що змінилося для України за рік президентства Байдена. Фото: Генеральний штаб ЗСУ, Pixabay

США пригрозили Росії через Україну? Реальні причини візиту глави ЦРУ до Москви
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Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс днями негласно відвідав Москву — через загрозу розгортання повномасштабної війни Росії проти України.

Глава ЦРУ передав Путіну “привіт” від Байдена та намагався визначити реальні плани Росії, яка накопичила 90-тисячний озброєний контингент неподалік українського кордону.

Сам по собі візит директора ЦРУ у Росію — явище вкрай рідкісне, якщо не унікальне.

Навіть коли він говорить зі своїми російськими візаві.

За даними американського телеканалу CNN, ключова тема візиту Вільяма Бернса у Москву серйозний ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Також по темі: На Україну в ЄС ніхто не чекає? Експерти спростували головні міфи про Європейський Союз Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі Україна зможе відбити ракетний обстріл Кремля? Як і чим саме

Путінська Росія сконцентрувала війська і загрозливо брязкає тяжкою зброєю неподалік українських кордонів.

Частина радників президента Байдена схиляється до думки, що Росія традиційно грає м’язами з метою залякати Україну.

Однак інша частина, як пишуть американські журналісти, вважає поведінку російського агресора навіть більш небезпечною, ніж було у квітні цього року – тоді Путін теж нагнав до українських кордонів наступальну техніку та війська.

То з ким саме зустрічався глава ЦРУ у Москві?

І чому одразу подзвонив президенту України Зеленському? 

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми  розповідали, що змінилося для України за рік президентства Байдена.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ, Pixabay

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ICTV / Ранок / США пригрозили Росії через Україну? Реальні причини візиту глави ЦРУ до Москви / 09.11.2021 12:10
09.11.2021 12:10

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