США пригрозили Росії через Україну? Реальні причини візиту глави ЦРУ до Москви

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс днями негласно відвідав Москву — через загрозу розгортання повномасштабної війни Росії проти України.

Глава ЦРУ передав Путіну “привіт” від Байдена та намагався визначити реальні плани Росії, яка накопичила 90-тисячний озброєний контингент неподалік українського кордону.

Сам по собі візит директора ЦРУ у Росію — явище вкрай рідкісне, якщо не унікальне.

Навіть коли він говорить зі своїми російськими візаві.

За даними американського телеканалу CNN, ключова тема візиту Вільяма Бернса у Москву — серйозний ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Путінська Росія сконцентрувала війська і загрозливо брязкає тяжкою зброєю неподалік українських кордонів.

Частина радників президента Байдена схиляється до думки, що Росія традиційно грає м’язами з метою залякати Україну.

Однак інша частина, як пишуть американські журналісти, вважає поведінку російського агресора навіть більш небезпечною, ніж було у квітні цього року – тоді Путін теж нагнав до українських кордонів наступальну техніку та війська.

То з ким саме зустрічався глава ЦРУ у Москві?

І чому одразу подзвонив президенту України Зеленському?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилося для України за рік президентства Байдена.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ, Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.