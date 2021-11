Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі

Новим міністром оборони України став Олексій Резніков.

Напередодні, у стінах Верховної Ради урядовець пообіцяв активізувати практичну співпрацю нашої держави із НАТО.

Тим часом, Путін нервує, мовляв, про членство України в Альянсі говорити можна вже зараз.

Після початку війни Росії проти України, отримати ПДЧ і саме членство в НАТО стало значно важче, оскільки Європа не хоче воювати з Кремлем.

Проте співпраця альянсу та України поглиблюється, і чиновники дають обнадійливі прогнози.

Посол України в Німеччини Андрій Мельник каже:

“Я вважаю членство України в НАТО у найближчі 10 років, тобто до 2030 реалістичним. Необхідні для цього високі стандарти ми впевнено впроваджуємо вже давно”.

Як на це реагує Кремль?

Чому НАТО пригальмував політику розширення?

І коли ми врешті-решт станемо членом Північноатлантичного альянсу.

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що завважає Україні вступити до НАТО.

Фото: Unsplash

