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Video: Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі

Новим міністром оборони України став Олексій Резніков. Напередодні, у стінах Верховної Ради урядовець пообіцяв активізувати практичну співпрацю нашої держави із НАТО. Тим часом, Путін нервує, мовляв, про членство України в Альянсі говорити можна вже зараз. [read_more_news] Після початку війни Росії проти України, отримати ПДЧ і саме членство в НАТО стало значно важче, оскільки Європа не хоче воювати з Кремлем. Проте співпраця альянсу та України поглиблюється, і чиновники дають обнадійливі прогнози. Посол України в Німеччини Андрій Мельник каже: "Я вважаю членство України в НАТО у найближчі 10 років, тобто до 2030 реалістичним. Необхідні для цього високі стандарти ми впевнено впроваджуємо вже давно". Як на це реагує Кремль? Чому НАТО пригальмував політику розширення? І коли ми врешті-решт станемо членом Північноатлантичного альянсу. Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що завважає Україні вступити до НАТО. Фото: Unsplash

Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі
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Новим міністром оборони України став Олексій Резніков.

Напередодні, у стінах Верховної Ради урядовець пообіцяв активізувати практичну співпрацю нашої держави із НАТО.

Тим часом, Путін нервує, мовляв, про членство України в Альянсі говорити можна вже зараз.

Також по темі: Україна зможе відбити ракетний обстріл Кремля? Як і чим саме РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс Російський "Газпром" врятують діряві труби?

Після початку війни Росії проти України, отримати ПДЧ і саме членство в НАТО стало значно важче, оскільки Європа не хоче воювати з Кремлем.

Проте співпраця альянсу та України поглиблюється, і чиновники дають обнадійливі прогнози.

Посол України в Німеччини Андрій Мельник каже:

“Я вважаю членство України в НАТО у найближчі 10 років, тобто до 2030 реалістичним. Необхідні для цього високі стандарти ми впевнено впроваджуємо вже давно”.

Як на це реагує Кремль?

Чому НАТО пригальмував політику розширення?

І коли ми врешті-решт станемо членом Північноатлантичного альянсу.

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що завважає Україні вступити до НАТО.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Україна стане членом НАТО до 2030 року? Як на обнадійливі прогнози реагують у Кремлі / 05.11.2021 12:50
05.11.2021 12:50

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