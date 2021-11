ВДНГ перетворять на казкове місто: чого чекати від Зимової країни цьогоріч

Міський парк зимових розваг Зимова країна на ВДНГ почне працювати в Експоцентрі 11 грудня. На час зимового сезону територію перетворять на казкове місто — його населятимуть феї-метелики, чарівні ельфи, гноми, веселі сніговики, північні олені, кумедні пухнастики, динозаври та головний герой свята — Санта.

Саме казка стане лейтмотивом зимового сезону на ВДНГ.

Команда комплексу вирішила пофантазувати — який вигляд мав би Експоцентр, якби існував у паралельному, чарівному світі.

Адже віра у дива — це саме те, що нині як ніколи потрібно кожному.

На ВДНГ впевнені: усі, хто завітає до Зимової країни цього року, зможуть на певний час абстрагуватися від щоденних турбот.

Головною прикрасою центральної площі, як завжди, стане 15-метрова святкова ялинка, оформлена у фантазійній стилістиці.

Замість іграшок на зеленій красуні ВДНГ будуть яскраві віконця в дивосвіти, а поруч облаштують фотозони із сюжетами казкового міста.

Кататися, з дотриманням усіх карантинних норм, одночасно зможуть до 500 відвідувачів.

У фонтані по центру льоду розмістять святкову композицію з контурами чарівного міста, а небо над ковзанкою підсвітять тисячами вогників.

Поруч облаштують трибуни й оновлені вуличні роздягальні.

Гірки розташують неподалік від ковзанки, їхня довжина становитиме: 60 метрів — доросла гірка та 30 метрів — дитяча.

Оранжерею перетворять на магічний скляний будинок — із новорічними декораціями та чарівними героями.

Тут можна буде завітати в гості до казки та зробити чимало фото на згадку.

Сюрпризом цієї зими, стане казковий мюзикл «Чарівна казка Зимової країни», постановкою якого займається сам ВДНГ.

Виставу можна буде подивитися безкоштовно на центральній площі з 31 грудня до 9 січня.

На очах у відвідувачів розгортатимуться справжні дива — з милими персонажами та добрими різдвяними історіями.

По закінченні мюзиклу його герої влаштовуватимуть величезний парад алеями ВДНГ.

Долучитися до цієї казкової процесії зможуть усі охочі.

У Павільйоні №9 працюватиме Музей Нового року — ще одна нова локація Зимової країни на ВДНГ.

Тут можна буде дізнатися цікаві факти з історії ялинки й самого свята, а також побачити унікальну експозицію новорічних сімейних реліквій.

Серед експонатів: ватні, скляні, металеві, дротові ялинкові іграшки XIX–ХХ століть і найдорожчі у світі унікальні предмети святкового побуту, які раніше ніколи не виставлялися на загальний огляд.

Павільйон №4 перетвориться взимку на фантастичний парк казкових героїв.

Тут розташується Флуфіландія — країна доброзичливих пухнастиків, що оживуть за допомогою аніматроніки. Вони зможуть не лише усміхатися та рухатися, а й навіть розмовляти з відвідувачами.

Загалом у павільйоні можна буде познайомитися з понад двадцятьма пухнастими Флуфами, кожен із яких — три метри заввишки. Тільки уявіть, які яскраві селфі тут вийдуть.

У Концерт-холі ВДНГ гості Зимової країни зможуть долучитися до мультипросторового шоу-подорожі «Кібер Санта. Інший вимір».

Автори цієї вистави — творці знаменитих 3D-шоу «Вартові Мрій» та Winterra.

Особливість новинки полягає у тому, що в шоу не буде місця глядацькій залі та театральному розсадженню.

Завдяки технологічним і сюжетним рішенням відвідувачі вирушать у неочікувану подорож між сценами, щоб опинитися в самому епіцентрі сюжету.

Кульмінацією стане показ «Антигравіті-шоу» — цей перформанс уже встиг вразити суддів американського шоу талантів, а от в Україні його буде продемонстровано вперше саме на ВДНГ.

Серед розважальних локацій, що також працюватимуть у Зимовій країні на ВДНГ цьогоріч: Резиденція Санти, Різдвяна фабрика мрій, Центр сімейного дозвілля Teleport360, Галерея сталевих фігур, Animal Park, Планета метеликів, виставка-парк «Планета динозаврів» та «Живі дракони», Музей науки, мотузковий парк SkyPark, екстремальні атракціони, каруселі та квест-кімнати.

Поласувати смаколиками та перекусити можна буде на вуличному фуд-корті, а вибрати подарунок для рідних і друзів — на святковому ярмарку.

Серед теплих закладів, що працюватимуть узимку на ВДНГ, — ресторан HayLoft 2.0, «Білий Налив», «Кафе360» та Сoffee Lover.

Зимова країна на ВДНГ працюватиме щоденно з 11 грудня до 6 березня, з дотриманням усіх карантинних норм.

