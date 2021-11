Wi-Fi у громадських місцях: як безпечно користуватись безкоштовним Інтернетом

Як безпечно користуватися Wi-Fi у публічних місцях.

Нині можна без проблем отримати доступ до Інтернету через Wi-Fi-підключення.

В ресторані чи кафе, в торговому центрі чи черзі у банку.

Більшість публічних місць облаштовані так, що телефон чи ноутбук може з легкістю знайти Wi-Fi з вільним доступом.

Однак, наскільки безпечно підключатися до такого і чи є загроза конфіденційністі?

Ранок у Великому Місті зібрав поради, як безпечно користуватись Wi-Fi у публічних місцях без ризику викрадення особистих данних.

Хочеш дізнатись більше — читай матеріал далі.

Публічний Wi-Fi несе низку ризиків.

Такі відкриті точки доступу переважно не мають захисту.

Вони зроблені для того, щоб відвідувачі ТРЦ чи кафе більше проводили часу в закладі, а отже витрачали більше коштів.

Однак більшість таких точок можуть нести серйозну загрозу для пересічного користувача.

Між технікою (смартфон, планшет, ноутбук) і точкою роздачі Wi-Fi йде сигнал.

І для шахраїв перехопити його — задача проста.

Тож, зловмисники можуть отримати дані, які передають Wi-Fi.

Зокрема:

Щоб у хакерів не було можливості отримати особисту інформацію і здійснювати атаки, варто дотримуватись певних правил безпеки з використання Wi-Fi у громадських місцях.

Якщо вже так сталось, що необхідно підключитись до Wi-Fi у громадському місці і не дотримуєшся цих правил, то твої дії повинні бути обережні.

Це може бути небезпечно, адже вводиш особисті дані, які хакери можуть перехопити і потім ними скористатись.

Також не використовуй особистий чи фінансовий номер.

Так, зловмисникам буде важче підібратись до банківської карти та провести з нею операції.

Дотримуйся цих порад та залишайся в безпеці.

Фото: Unsplash

