Wi-Fi у громадських місцях: як безпечно користуватись безкоштовним Інтернетом

Як безпечно користуватися Wi-Fi у публічних місцях.
Нині можна без проблем отримати доступ до Інтернету через Wi-Fi-підключення.
В ресторані чи кафе, в торговому центрі чи черзі у банку.
Більшість публічних місць облаштовані так, що телефон чи ноутбук може з легкістю знайти Wi-Fi з вільним доступом.
Однак, наскільки безпечно підключатися до такого і чи є загроза конфіденційністі?
Ранок у Великому Місті зібрав поради, як безпечно користуватись Wi-Fi у публічних місцях без ризику викрадення особистих данних.
Хочеш дізнатись більше — читай матеріал далі.
Доступність Wi-Fi
Публічний Wi-Fi несе низку ризиків.
Такі відкриті точки доступу переважно не мають захисту.
Вони зроблені для того, щоб відвідувачі ТРЦ чи кафе більше проводили часу в закладі, а отже витрачали більше коштів.
Однак більшість таких точок можуть нести серйозну загрозу для пересічного користувача.
Небезпека громадських бездротових мереж
Між технікою (смартфон, планшет, ноутбук) і точкою роздачі Wi-Fi йде сигнал.
І для шахраїв перехопити його — задача проста.
Тож, зловмисники можуть отримати дані, які передають Wi-Fi.
Зокрема:
- пошта;
- повідомлення в соціальних мережах;
- файли;
- паролі та логіни;
Як себе захистити
Щоб у хакерів не було можливості отримати особисту інформацію і здійснювати атаки, варто дотримуватись певних правил безпеки з використання Wi-Fi у громадських місцях.
- VPN. Приватна віртуальна мережа — це один із найбезпечніших способів збереження конфідейційності даних.
- Двоетапна аутентифікація. Це захист, який передбачає встановлення додаткового паролю на певні сайти. Таким чином у шахраїв не буде змоги провести операцію під твоїм акаунтом. Наприклад, Google, щоб перевірити чи дійсно саме ти входиш у акаунт, пропонує підтвердити дані. Для цього потрібно ввести номер мобільного і система надішле SMS-кою шестизначний код, який буде потрібний для того, щоб зв’язати акаунт з телефоном. Подібний код потрібно буде вводити кожного разу додатково до пароля при спробі увійти в обліковий запис.
- Захист паролю. Ще одна порада, якою часто нехтують — це не зберігати пароль та використовувати різні паролі для сайтів. Також не лінуйся придумувати складні паролі: використовуй цифри з великими та маленькими буквами.
- Антивірус. Антивірусна програма, з періодичною перевіркою пристрою дозволяє вчасно виявляти, якщо хтось отримав доступ до системи і здійснює підозрілі дії.
Якщо вже так сталось, що необхідно підключитись до Wi-Fi у громадському місці і не дотримуєшся цих правил, то твої дії повинні бути обережні.
Наприклад, не проводь банківські операції чи оплату, коли підключені до бездротової мережі в закладі чи магазині.
Це може бути небезпечно, адже вводиш особисті дані, які хакери можуть перехопити і потім ними скористатись.Також по темі: Інтернет-апокаліпсис: хто і навіщо зламав Facebook, Instagram та WhatsApp Інтернет-банкінг. Як не стати жертвою шахраїв і купувати онлайн безпечно Безпечний онлайн-шоппінг: як не попастись на шахраїв в Інтернеті
Також не використовуй особистий чи фінансовий номер.
Так, зловмисникам буде важче підібратись до банківської карти та провести з нею операції.
Дотримуйся цих порад та залишайся в безпеці.
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