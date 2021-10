Інтернет-апокаліпсис: хто і навіщо зламав Facebook, Instagram та WhatsApp

У понеділок ввечері мільйони користувачів по всьому світу почали скаржитися на глобальний збій у роботі таких популярних соціальних мереж як Facebook, Instagram та WhatsApp.

Неполадки тривали близько 6 годин, і збій вже назвали одним із наймасштабніших в історії.

Після того, як доступ до популярних програм відновили, мережею почало ширитись чимало конспірологічних теорій: від причетності Кремля, до зламу задля викрадення персональних даних користувачів.

То ж давайте розберемося — що з цього правда?

За офіційними даними, які оприлюднив Facebook, усі збої відбулися через зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних.

Простими словами, відбувся збій передачі інформації з точки А в точку Б.

Експерт у галузі IT Олексій Семеняка каже:

“Facebook, насправді, є однією з передових компаній у плані автоматизації роботи з мережою. Але, на жаль, через якусь помилку інженерів, система автоматизації створила неправильну конфігурацію для елементів мережі. У результаті цього, зв’язок між частинами Facebook був втрачений. А далі трапився ефект картокового будиночку”.

Через збій перестали працювати і внутрішні комунікації у компанії.

По суті, співробітники втратили між собою зв’язок, і саме тому довго не могли вирішити проблему.

За словами експерта суттєвим ускладненням стала і пандемія коронавірусу. Адже багато фахівців працювало з дому, що негативно сказалось на оперативності.

Але ще один цікавий момент, окрім Facebook, Instagram та WhatsApp , які фактично є однією сім’єю, почали “падати” й інші популярні сервіси, як-от: Netflix, Zoom, YouTube, Tinder, TikTok та Amazon.

Експерти пояснюють, що насправді усе закономірно.

За даними видання Bloomberg, Марк Цукерберг — засновник мережі Facebook, за період збою втратив понад 6 млрд доларів чистого капіталу.

Таким чином, за один вечір він опустився у рейтингу найбагатших людей світу з 3 на 5 сходинку.

Та експерти кажуть, що для бізнесу є куди страшніші втрати, окрім фінансових.

А тепер до важливого. Чи міг масштабний збій все ж таки стати наслідком rібератаки?

У соціальних мережах задаються питанням, чому “впали” усі популярні застосунки, окрім російських?

Більше того, російський додаток для зашифрованих повідомлень Telegram через збій у Facebook лише за 1 вечір залучив 50 мільйонів нових користувачів.

На думки про кібернапад наштовхують і численні факти кібератак і втручання російських хакерів у міжнародні компанії та структури.

Чому?

І чи варто тепер шукати свої особисті дані у “даркнеті”?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому у ТікТок цькують дітей.

Фото: Mark Zuckerberg, Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.