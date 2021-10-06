Інтернет-апокаліпсис: хто і навіщо зламав Facebook, Instagram та WhatsApp

У понеділок ввечері мільйони користувачів по всьому світу почали скаржитися на глобальний збій у роботі таких популярних соціальних мереж як Facebook, Instagram та WhatsApp.

Неполадки тривали близько 6 годин, і збій вже назвали одним із наймасштабніших в історії.

Після того, як доступ до популярних програм відновили, мережею почало ширитись чимало конспірологічних теорій: від причетності Кремля, до зламу задля викрадення персональних даних користувачів.

То ж давайте розберемося — що з цього правда?

Що ж саме сталося із соцмережами?

За офіційними даними, які оприлюднив Facebook, усі збої відбулися через зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних.

Простими словами, відбувся збій передачі інформації з точки А в точку Б.

Експерт у галузі IT Олексій Семеняка каже:

“Facebook, насправді, є однією з передових компаній у плані автоматизації роботи з мережою. Але, на жаль, через якусь помилку інженерів, система автоматизації створила неправильну конфігурацію для елементів мережі. У результаті цього, зв’язок між частинами Facebook був втрачений. А далі трапився ефект картокового будиночку”.

Через збій перестали працювати і внутрішні комунікації у компанії.

По суті, співробітники втратили між собою зв’язок, і саме тому довго не могли вирішити проблему.

Співробітники не змогли потрапити на робоче місце. Оскільки їх пропуски перевірялись через ту ж систему, яка впала, — пояснює Олексій Семеняка

За словами експерта суттєвим ускладненням стала і пандемія коронавірусу. Адже багато фахівців працювало з дому, що негативно сказалось на оперативності.

Але ще один цікавий момент, окрім Facebook, Instagram та WhatsApp , які фактично є однією сім’єю, почали “падати” й інші популярні сервіси, як-от: Netflix, Zoom, YouTube, Tinder, TikTok та Amazon.

Експерти пояснюють, що насправді усе закономірно.

Коли Facebook ліг, всі інші сервіси досвідчили підвищене навантаження. Не всі виявились до цього готові.

Втрати Марка Цукерберга

За даними видання Bloomberg, Марк Цукерберг — засновник мережі Facebook, за період збою втратив понад 6 млрд доларів чистого капіталу.

Таким чином, за один вечір він опустився у рейтингу найбагатших людей світу з 3 на 5 сходинку.

Та експерти кажуть, що для бізнесу є куди страшніші втрати, окрім фінансових.

Більш суттєвими є репутаційні втрати, — вважає Олексій Семеняка.

Це була кібератака?

А тепер до важливого. Чи міг масштабний збій все ж таки стати наслідком rібератаки?

У соціальних мережах задаються питанням, чому “впали” усі популярні застосунки, окрім російських?

Більше того, російський додаток для зашифрованих повідомлень Telegram через збій у Facebook лише за 1 вечір залучив 50 мільйонів нових користувачів.

На думки про кібернапад наштовхують і численні факти кібератак і втручання російських хакерів у міжнародні компанії та структури.

Та експерти кажуть, цього разу, не варто шукати “руку Кремля”.

Чому?

І чи варто тепер шукати свої особисті дані у “даркнеті”?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому у ТікТок цькують дітей.

Фото: Mark Zuckerberg, Unsplash

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