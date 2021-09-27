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ICTV Ранок 27.09.2021 15:14
27.09.2021 15:14
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Нові та старі 100 євро: як відрізнити справжню купюру від підробки

Нові та старі 100 євро: як відрізнити справжню купюру від підробки

А ти знаєш, як відрізнити справжні 100 євро від підробки, особливо ті, які увійшли в обіг лише з 2019 року? Попастися на гачок – справа легка, тому Ранок у Великому Місті хоче вберегти тебе від таких ризиків.

Як відрізнити справжні 100 євро від підробки

  • Перевіряй папір на дотик. Справжня купюра повинна бути цупкою, і при цьому має добре згинатися.
  • Наявність водяних знаків. Піднеси купюру до світла і подивитись, чи зображена там архітектурна споруда і цифра 100. На новій валюті замість споруди зображена героїня давньогрецьких міфів.
  • Захисна нитка. Вона знаходиться всередині купюри. Дивитись потрібно під світлом, на ній має бути вказаний номінал та назва валюти.
  • Перевіряй голограму під нахилом. Вона знаходиться на лицевій стороні по праву сторону. На банкнотах 50, 100, 200, 500 євро повинні чергуватися номінал і зображення вікна.
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Голограма на нових 100 євро дещо відрізняються від попередніх:

  • На ній розміщені знаки євро, які переміщаються навколо цифри, якщо покрутити купюру в різні сторони, і голографічне зображення героїні давньогрецьких міфів.

Тепер ти знаєш, як відрізнити справжні 100 євро від підробки. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про грошові прикмети, які допоможуть притягнути до себе гроші.

Фото: Pexels

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Теги: євро, валюта, корисні поради
27.09.2021 15:14



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