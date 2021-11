Вишуканість і комфорт. Модні образи Лілії Ребрик

Модні образи Лілії Ребрик – добірка від Ранку у Великому Місті.

Вона амбасадорка краси і жіночності. Їй личать і вишукані сукні, і зручні спортивні костюми.

Лілія Ребрик – одна з найстильніших українських телеведучих.

Ми склали добірку її модних образів.

У таких образах Лілія часто з’являється в ефірі.

Зазвичай зірка вибирає одяг світлих або яскравих тонів.

У ведучої кілька костюмів насиченого червоного кольору.

Модель зі штанами прямого крою і розкльошеним варіантом.

Образи Ребрик доповнює світлими кофтинками під жакет і туфлями на підборах.

Іноді знаменитість експерементує і з масивними речами.

Наприклад, таким поєднанням штанів палаццо й жакета з акцентом на кишенях.

За словами ведучої, богинею вона може почуватися як у спортивному костюмі, так і у вечірній сукні.

Її луки для прогулянок та дому здебільшого монохромні. Переважно це бежеві та білі тони.

Лілії дуже личать сукні. Нерідко її образи – це справжнє мистецтво.

Сукні з незвичайним вирізом, асиметрією, елементами костюму.

Зірка не боїться експерементувати і постійно отримує компліменти від шанувальників у соцмережах.

Лілія часто доповнює образи яскравими накидками.

Довжина міді – одна з улюблених у телеведучої.

Сукні вигідно підкреслюють талію Ребрик, а сама знаменитість любить додавати до луків масивні сережки.

Національний одяг ведуча також носить яскравий.

Узори на вишиванці чудово поєднуються з яскравою спідницею.

А цей небесний лук є взірцем тандему вишиванки та сучасних модних тенденцій.

У гардеробі Лілії шовк посідає особливе місце. Зірка носить спідниці та сукні із цієї тканини.

До образів додає в’язані кардигани або светри.

Не обходиться і без масивних сережок та мінімалістичних каблучок.

Ці аксесуари вже стали невід’ємної частиною стилю телеведучої.

Фото: liliia.rebrik

