Вишуканість і комфорт. Модні образи Лілії Ребрик

Модні образи Лілії Ребрик – добірка від Ранку у Великому Місті.
Вона амбасадорка краси і жіночності. Їй личать і вишукані сукні, і зручні спортивні костюми.
Лілія Ребрик – одна з найстильніших українських телеведучих.
Ми склали добірку її модних образів.
Модні образи Лілії Ребрик
Яскраві костюми
У таких образах Лілія часто з’являється в ефірі.
Зазвичай зірка вибирає одяг світлих або яскравих тонів.
У ведучої кілька костюмів насиченого червоного кольору.
Модель зі штанами прямого крою і розкльошеним варіантом.
Образи Ребрик доповнює світлими кофтинками під жакет і туфлями на підборах.Також по темі: Остапчук космонавт, а Лілія Ребрик – директор універмагу: ким зірки мріяли стати в дитинстві Не "білий верх, чорний низ". Модні образи за правилами шкільного дрес-коду Амбасадорка української вишиванки. Модні образи Ольги Сумської
Іноді знаменитість експерементує і з масивними речами.
Наприклад, таким поєднанням штанів палаццо й жакета з акцентом на кишенях.
Елегантний спорт
За словами ведучої, богинею вона може почуватися як у спортивному костюмі, так і у вечірній сукні.
Її луки для прогулянок та дому здебільшого монохромні. Переважно це бежеві та білі тони.
Королівські сукні
Лілії дуже личать сукні. Нерідко її образи – це справжнє мистецтво.
Сукні з незвичайним вирізом, асиметрією, елементами костюму.
Зірка не боїться експерементувати і постійно отримує компліменти від шанувальників у соцмережах.
Лілія часто доповнює образи яскравими накидками.
Довжина міді – одна з улюблених у телеведучої.
Сукні вигідно підкреслюють талію Ребрик, а сама знаменитість любить додавати до луків масивні сережки.
Краса по-українськи
Національний одяг ведуча також носить яскравий.
Узори на вишиванці чудово поєднуються з яскравою спідницею.
А цей небесний лук є взірцем тандему вишиванки та сучасних модних тенденцій.
Ніжний шовк
У гардеробі Лілії шовк посідає особливе місце. Зірка носить спідниці та сукні із цієї тканини.
До образів додає в’язані кардигани або светри.
Не обходиться і без масивних сережок та мінімалістичних каблучок.
Ці аксесуари вже стали невід’ємної частиною стилю телеведучої.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Злати Огнєвіч.
Фото: liliia.rebrik