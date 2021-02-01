Як розпізнати токсичну людину? 10 ознак і як захиститись

Токсичні люди – як їх визначити та як будувати з ними своє спілкування.

При словосполученні “енергетичний вампір” ми роздратовано закочуємо очі догори – що це ще за забобони?

Але ось на горизонті з’являється наш знайомий, і раптом хочеться втекти, розчинитись в повітрі – аби лиш зайвий раз не контактувати.

Тому що от зараз знову почнеться: “Ось ти знову підвищення отримав, а у мене все так жахливо – хоч вішайся”, або “Схудла, значить? Жах, ти стала схожа на наркоманку”.

О, цей фрукт будь-яку ситуацію перетворить на стресову – для тебе, звичайно ж.

Таким “всі винні”.

Такі з легкістю привласнюють досягнення інших чи без докорів сумління видають їх за свої.

Такі ніколи не запропонують допомогу, зате з легкістю її приймають, використовують людей і їх можливості для своєї наживи.

Спокійно, мова зараз піде не про енергетичних вампірів. Це звичайні токсичні люди, але вони діють на тебе і твою психіку не гірше від отрути.

Твоє оточення впливає на тебе, тому у твоїх же інтересах розпізнати токсичних людей і захиститися від них.

Як це зробити – ми детально розповімо в статті.

Типи токсичних людей і як їх розпізнати

1. У них вічно все погано

Така людина завжди незадоволена, ниє або жартує з образливим підтекстом.

Вона може поводитися як вічна жертва або як пропалений цинік-агресор. Але в обох випадках він буквально заражає тебе своїм поглядом на світ у сірих тонах. Словом, немов викривляє твоє власне бачення.

2. Вони впевнені, що завжди мають рацію

Така людина чує тільки себе. Дорослий діалог – це не про неї. Вона буде перебивати, затикати тобі рот, переходити на особистості, якщо з чимось не згодна.

Причиною такої упертості може бути невпевненість в собі, але якщо хочеш йому допомогти – відправ до психотерапевта. Твоє ж завдання в цій ситуації – перш за все, зберегти себе і свої нерви.

3. Токсичні люди забирають твій час

Як це в тебе плани? У тебе що, немає хвилинки на друга?

От тільки хвилинка потім перетворюється на години втраченого часу.

У цих людей приголомшливий талант раптом з’являтись у твоєму житті ні сіло не впало, часто без попередження. І просто ти від них не відв’яжешся, їм терміново потрібно поговорити, і плювати, що ти там зараз зайнятий.

4. У них не вистачає емпатії

Ці люди не співчувають, не співпереживають, бо не вміють ставити себе на місце іншої людини. Або відверто цього робити не хочуть, адже центр світу – це вони самі й головне, щоб у них все йшло чудово.

5. Ці люди постійно критикують тебе

Коли нам потрібна критика, ми самі звертаємося за нею: до близьких, родичів, до керівництва. Зазвичай людина сама знає, де отримати конструктивну критику.

Але токсичні люди – фахівці з непрошених порад і пасивно-агресивних наїздів. Якщо хочеш відчути себе невдахою і вмить занизити свою самооцінку – сприймай серйозно їх критику щодо твого вибору, стилю життя чи роботи.

6. Вони більше говорять, ніж слухають

Надійний тест, як визначити таку людину: в телефонній розмові з ним ти завжди можеш залишити телефонну трубку на хвилин десять і піти у своїх справах – співрозмовник цього не помітить.

Діалог в цьому випадку зазвичай будується так: тобі розповідають про себе – успіхи або невдачі, навіть запитують поради. Але взагалі ніколи не запитують, що там відбувається у тебе в житті.

Діалог в таких розмовах не потрібен: ти – слухач і зайві вуха, вони – говорять не зупиняючись і перебивають на кожному слові.

7. Плітки й брехня – вірна ознака токсичності

Твій знайомий весь час обговорює людей за їх спиною? Пліткує і переказує, хто що про кого сказав поганого? Або прибріхує, виставляючи себе у вигідному світлі?

Не бери участі в цьому: плітки забруднюють твоє життя і псують не тільки відносини з оточенням та репутацію, а й настрій.

І стара бабусина порада: якщо людина говорить тобі гидотні речі про інших, буде погано говорити й про тебе, лиш за тобою зачиняться двері.

8. Вони вдають із себе жертв

Якщо людина весь час у всьому звинувачує інших людей або обставини, ніколи не бере відповідальність на себе, – це інфантилізм. Але головне – це токсично для тебе.

Дуже легко підхопити такий підхід до життя й самому. Адже коли винні обставини, як же ж ти перебореш злий рок або смугу невдач? Ніяк, краще скаржитися.

9. Вони нечемні з чужими людьми

Якщо людина ввічлива з людьми свого кола, але грубіянить чужим, особливо тим, хто нібито “нижче” за статусом – о, це дуже неприємний сигнал.

Ми живемо не в середньовічній Європі, і не маємо права поводитися будь з ким як з челяддю.

Якщо твій новий знайомий чемний з тобою, але мимохідь накричав на офіціанта, гардеробника чи продавчиню, – біжи, Форесте! Бо точно незабаром нагримає і на тебе.

10. Вони – це суміш сарказму разом з презирством

Саме такий коктейль вони привносять у спілкування. Злі коментарі, уїдливі жарти і гумор з глузуванням, нехай навіть не на адресу співрозмовника – це характерні особливості токсичних людей і вірна ознака того, що від них потрібно триматися якнайдалі.

Як захиститись від токсичних людей: правило шести “не”

Щоб захиститися від токсичних людей, дотримуйся правила шести “не”:

1. Не вини себе

Якщо раптом поряд з кимось відчуєш себе не у своїй тарілці або стане погано без істотного приводу, не ігноруй це відчуття. Може це твоя підсвідомість вже все проаналізувала за тебе і визначила людину перед тобою як токсичну. Тож краще не пхикай скептично, а зваж усі за і проти, перш ніж продовжити або перервати спілкування. Проаналізуй:

що придбаєш від спілкування з цією людиною?

що втратиш, якщо відносини завершаться?

Залежно від того, в яку сторону хиляться терези, приймай рішення щодо ваших подальших відносин.

2. Не реагуй на оцінні судження та провокації

Сприймай їх спокійно і з гумором.

Але якщо відчуваєш, що вже включився емоційно, почав дратуватися – краще запропонуй повернутися до розмови трохи пізніше. Це дозволить тобі заспокоїтися.

3. Не дозволяй керувати собою

Твоє життя належить тільки тобі, тільки ти знаєш, що і як тобі краще.

Тож встанови рамки спілкування і вимагай раціональних відповідей в разі чого. На неприємне висловлювання на твою адресу не мовчи, а запитай: “Навіщо ти мені це говориш і чого хочеш цим домогтися?”

4. Не намагайся виправдати токсичну поведінку людини

Захищай не токсичну людину, а свою зону комфорту та інтереси. Якщо контакту неможливо уникнути, перемикай увагу на щось інше, як тільки з’явилося відчуття втоми.

5. Не вини себе

Ти не зміниш людину. Тільки витратиш свої нерви й енергію.

6. Не змушуй себе спілкуватися з такими людьми

Прибери їх зі свого оточення або вчись ігнорувати тих, хто виливає на тебе отруту.

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