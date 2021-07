Токсичні стосунки: що варто розуміти і як із них вийти

Стосунки іноді бувають токсичними! Щоправда, ми не завжди це розуміємо.

Саме тому Ранок у Великому Місті поспілкувався з експертом і вирішив розповісти деякі делікатні моменти, які підкажуть, що час все добре обміркувати.

А починалося усе, як у казці! Так кажуть пари, в яких уже давно кохання переросло в токсичні стосунки. Уже немає романтики, лишилися лише сварки, емоційне насильство, а, можливо, присутні й бійки.

За словами експерта, психологічне насилля може бути явним, яке проявляється у вигляді принижень, образ чи погроз, так і прихованим – неприємні жарти в вашу сторону чи негативні висловлювання про вас.

Існує таке явище як газлайтинг – метод психологічної маніпуляції.

Його метою є змусити людину сумніватися в адекватності її сприйняття навколишнього світу.

Також виникають ситуації, коли людина розуміє, що її партнер діє токсично, але залишається у стосунках лише тому, що вірить у зміни. Однак, зазвичай, вони не відбуваються!

Тому, якщо партнер ставиться до вас агресивно, б’є, принижує, часто маніпулює – варто тікати!

Однак бувають і інші випадки, коли ще можна зберегти стосунки.

Психолог Павло Обривкін переконує, що і в багатьох навіть хороших стосунках може існувати елемент токсичності.

Для подолання цієї проблеми він рекомендує партнерам розбиратись у причинах разом або ж звернутись до сімейного психолога.

У будь-якому випадку варто чітко зрозуміти, що наявна проблема сама по собі нікуди не зникне. На неї необхідно звернути увагу і чимшвидше вирішити.

