Вони теж хочуть любові. Чому варто взяти собаку з притулку

Коли ви вирішили взяти додому собака, перше питання, яке постає – яку ж вибрати природу. Та, можливо, варто замислитися про те, щоб взяти майбутнього улюбленця з притулку?

Такі тварини більш за все бояться знову бути покинутими. Тому часто вони набагато відданіші ніж породисті собаки.

Але пам’ятайте, що довіру свого улюбленця слід ще заслужити. Адже собака певний час провів у притулку чи на вулиці, і до людей може ставитися з деякою насторогою.

Цуценята, звісно, дуже милі та симпатичні, але коли вони ростуть, то нищать усе на своєму шляху.

Маленькі собаки – це завжди калюжі, погризені меблі, стіни та взуття.

І якщо ви не готові від року до двох терпіти це, то взяти дорослу собаку з притулку – це гарний варіант.

У притулках зазвичай перебувають уже дорослі собаки, а їхній характер видно одразу.

Тоді як повадки цуценяти можуть бути дуже непередбачуваними. Так, миле і тихе дитинча може вирости у гіперактивного підлітка.

У притулках багато собак, і ви можете підібрати улюбленця по характеру саме для себе.

У притулки дуже рідко потрапляють агресивні собаки. Адже такі пси вміють боротися та ховатися і не йдуть до людей.

Їх дуже важко зловити, та й злу собаку видно одразу.

Тоді як більшість притульних тварин добрі та спокійно йдуть до людей. Вони не бояться їх, адже, частіше за все, у них уже, колись був хазяїн.

Притулки часто переповнені та просто не мають змоги взяти до себе нових тварин.

Тому беручи тварину, ви не тільки даруєте новий дім та турботу своєму улюбленцю. Але й даєте змогу іншій собаці опинитися з холодної та голодної вулиці в притулку.

Звісно, зазвичай там теж не найліпші умови для життя, але, все ж таки, це краще, аніж жорстока вулиця.

Насправді, причин безліч.

Це може бути загублена собака, що не змогла знайти свого попереднього власника. Або ж гладенький добряк, що жив на станції метрополітену та підгодовувався небайдужими перехожими.

Часто до притулку потрапляють старі собаки, попередній власник яких помер.

Періодично в закладах трапляються породисті тварини. Їх викидають на вулицю через дуже банальні причини, такі як “він погриз мої капці”.

Звісно, це ж собака – жива істота та потребує виховання, як і дитина. Але, на жаль, деякі люди, беручи тварину не розуміють, яка це відповідальність. І, стикаючись із першими труднощами, вирішують таким варварським методом позбутися їх.

Інколи в притулках можна зустріти і цуценят, але їм важко виживати в місцевих умовах. Тому смертність серед малечі дуже велика.

Беручи тварину пам’ятайте – це, велика відповідальність. І тому тричі подумайте, чи готові ви до неї.

Фото: Pixabay

Головне фото: Pexels

