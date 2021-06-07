Зняти стрес і підвищити гормон щастя: 7 головних причин завести собаку

Головні причини завести собаку.
Не спроста собак називають нашими найкращими друзями, і все більше людей прагнуть завести у своєму домі цього чотирилапого.
Вони підніматимуть тобі настрій, робитимуть щасливішим і завжди зберігатимуть свою вірність.
Проте, якщо ти досі сумніваєшся, чи варто заводити собаку, тоді Ранок у Великому Місті допоможе тобі розвіяти сумніви й прийняте правильне рішення!
7 причин завести собаку
Вірний компаньйон
У квартирі, де живе собака, немає місця самотності! Що б ти не робив(-ла), він завжде буде поруч.
Тільки-но відкриваєш двері квартири, песик уже на порозі. Готуєш вечерю, доведеться ділитись.
Навіть поплакати довго не вийде, бо витівки тварини тебе розсмішать.
Словом, нудно тобі з такою компанією точно не буде!
Ніхто не любить людину так віддано й безкорисливо, як собака. Для нього його господар завжди буде цілим світом. Тож важливо, аби відача була двостороння.
Собаки виховують відповідальність
Якщо тобі бракує почуття відповідальності або ти хочеш виховати його у дітях, то собака тобі в цьому неабияк допоможе.
Це чудовий спосіб навчити дітлахів турбуватись про когось, виконувати свої перші обов’язки й брати відповідальність за тих, кого ми приручили.
Зниження рівня стресу
Говорити з домашнім улюбленцям — це не лише нормально, а й корисно!
Всього 20 хвилин спілкування з собакою допомагають людині розслабитись та відволіктися.
Не дивно, адже тоді у нашій крові виробляється сератонін, також відомий, як гормон щастя.
Саме через це собаки є чудовим способом у боротьбі зі стресом та депресією.
Собаки здатні лікувати
Психологи вже давно дослідили, що собаки здатні не лише знижувати стрес, а й позитивно впливати на наш організм в цілому.
Домашні улюбленці можуть стабілізувати тиск, знижують ризики серцево-судинних захворювань, а також допомагають швидше реабілітуватись після операції або хвороби.
Саме через ці чудодійні властивості у світі широко використовується пет-терапія.
Тож час завести власного лікаря!
Активніший спосіб життя
Давно мрієш почати бігати вранці або хоча б більше ходити?
Тепер у тебе з’явиться вагома причина не відкладати це на потім!
Турботливий господар буде вигулювати собаку двічі на день, у будь-яку погоду. І жодні відмазки не допоможуть.
А ще в тебе завжди буде компанія для походу в гори.
Погодься, від такого спообу життя суцільна користь!
Ти нарешті опануєш тайм-менеджмент
Може звучати дивно, але собаки й справді дисциплінують!
Ти більше не будеш відкладати справи у далеку шухляду.Також по темі: Як менше нервувати: 5 дієвих порад Шукачі коронавірусу: собаки вміють виявляти COVID-19 у людей Ароматерапія: які ефірні олії відновлять сили, поліпшать настрій чи зміцнять здоров'я
Навпаки плануватимеш день так, аби встигнути виділити час для улюбленця, адже він потребує твоєї уваги.
І з собакою ти не будеш прокрастинувати!
Нові знайомства
Собака може стати твоїм провідником у дуже цікавий світ, де ти зустрінеш чимало однодумців.
Це не лише люди, які в курсі найсвіжіших кінологічних новин.
А й просто перехожі, яких може зацікавити твій милий песик.
Повір, заводити нові знайомства значно легше, коли поруч твій улюбленець!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто полюбити ранкову зарядку.
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