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ICTV Ранок 07.06.2021 15:58
07.06.2021 15:58
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Зняти стрес і підвищити гормон щастя: 7 головних причин завести собаку


Головні причини завести собаку.

Не спроста собак називають нашими найкращими друзями, і все більше людей прагнуть завести у своєму домі цього чотирилапого.

Вони підніматимуть тобі настрій, робитимуть щасливішим і завжди зберігатимуть свою вірність.

Проте, якщо ти досі сумніваєшся, чи варто заводити собаку, тоді Ранок у Великому Місті допоможе тобі розвіяти сумніви й прийняте правильне рішення!

7 причин завести собаку

Вірний компаньйон

У квартирі, де живе собака, немає місця самотності! Що б ти не робив(-ла), він завжде буде поруч.

собаки фото

Фото: Unsplash

Тільки-но відкриваєш двері квартири, песик уже на порозі. Готуєш вечерю, доведеться ділитись.

Навіть поплакати довго не вийде, бо витівки тварини тебе розсмішать.

Словом, нудно тобі з такою компанією точно не буде!

Ніхто не любить людину так віддано й безкорисливо, як собака. Для нього його господар завжди буде цілим світом. Тож важливо, аби відача була двостороння.

Собаки виховують відповідальність

Якщо тобі бракує почуття відповідальності або ти хочеш виховати його у дітях, то собака тобі в цьому неабияк допоможе.

Це чудовий спосіб навчити дітлахів турбуватись про когось, виконувати свої перші обов’язки й брати відповідальність за тих, кого ми приручили.

Зниження рівня стресу

Говорити з домашнім улюбленцям — це не лише нормально, а й корисно!

домашній улюбленець фото

Фото: Unsplash

Всього 20 хвилин спілкування з собакою допомагають людині розслабитись та відволіктися.

Не дивно, адже тоді у нашій крові виробляється сератонін, також відомий, як гормон щастя.

Саме через це собаки є чудовим способом у боротьбі зі стресом та депресією.

Собаки здатні лікувати

Психологи вже давно дослідили, що собаки здатні не лише знижувати стрес, а й позитивно впливати на наш організм в цілому.

Домашні улюбленці можуть стабілізувати тиск, знижують ризики серцево-судинних захворювань, а також допомагають швидше реабілітуватись після операції або хвороби.

Саме через ці  чудодійні властивості у світі широко використовується пет-терапія.

Тож час завести власного лікаря!

Активніший спосіб життя

Давно мрієш почати бігати вранці або хоча б більше ходити?

Тепер у тебе з’явиться вагома причина не відкладати це на потім!

Турботливий господар буде вигулювати собаку двічі на день, у будь-яку погоду. І жодні відмазки не допоможуть.

проглянка з собакою Фото

Фото: Unsplash

А ще в тебе завжди буде компанія для походу в гори.

Погодься,  від такого спообу життя суцільна користь!

Ти нарешті опануєш тайм-менеджмент

Може звучати дивно, але собаки й справді дисциплінують!

Ти більше не будеш відкладати справи у далеку шухляду.

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Навпаки плануватимеш день так, аби встигнути виділити час для улюбленця, адже він потребує твоєї уваги.

І з собакою ти не будеш прокрастинувати!

Нові знайомства

любителі собак фото

Фото: Unsplash

Собака може стати твоїм провідником у дуже цікавий світ, де ти зустрінеш чимало однодумців.

Це не лише люди, які в курсі найсвіжіших кінологічних новин.

А й просто перехожі, яких може зацікавити твій милий песик.

Повір, заводити нові знайомства значно легше, коли поруч твій улюбленець!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто полюбити ранкову зарядку.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: домашні улюбленці, собаки
07.06.2021 15:58



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