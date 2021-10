7 порід собак, серед яких кожен зможе вибрати друга

Найпопулярніші породи собак, які вражають своєю сміливістю та відданістю.

Хочеш завести чотирилапого друга, але не знаєш, яку породу обрати? Ранок у Великому Місті допоможе тобі визначитися.

У цьому матеріалі ми зібрали найпопулярніші породи собак, які до вподоби багатьом українцям. Упевнені, якась із них припаде тобі до душі.

Ну хіба ж можна спокійно пройти повз цих красивих і фотогенічних песиків? Нам здається, що ні. Інакше хаскі не підкорили б стільки сердець.

Собаки цієї породи дуже розумні, витривалі й не агресивні. Жити можуть і у приватному будинку, і у квартирі.

Втім, якщо мешкаєш у багатоповерхівці, май на увазі: гуляти з хаскі доведеться багато. Адже вони енергійні, обожнюють бігати, грати з м’ячем та навіть у фрісбі.

Більше того, маршрути прогулянок доведеться регулярно міняти, інакше у собаки може «застоюватися» нюх.

Обожнюєш маленьких песиків, що нагадують плюшеву іграшку? Зверни увагу на породу «померанський шпіц».

Ці декоративні собаки мають неймовірно милу зовнішність, тож точно стануть улюбленцями всієї родини.

Незважаючи на невеличкі розміри, померанські шпіци дуже сміливі й готові самовіддано захищати своїх господарів.

А от дресируванню вони піддаються погано. Тож якщо мрієш, щоб собака зранку приносив тобі тапочки до ліжка – померанський шпіц для цього точно не підійде.

Золотистий ретривер стане для свого господаря надійним другом. Звісно ж, якщо ставитися до нього з ласкою і турботою.

Причому, увагу до себе вони цінують навіть більше, ніж смаколики.

Ця порода ідеально підійде родинам із дітьми, а також любителям тривалих вилазок на природу.

А от домосідам краще звернути увагу на французького бульдога або мопса.

Ця порода надзвичайно популярна в Європі завдяки своїм скоромним розмірам та невибагливості.

Такий пес має коротку шерсть, що майже не линяє і не вимагає стрижки. А ще він кмітливий, але не надто рухливий.

Якщо є можливість, він обере не активну прогулянку, а спокійний домашній відпочинок. Тож на вулицю цього песика кличуть лише природні потреби.

Все це робить французького бульдога ідеальним варіантом для міської квартири. Комфортно буде і йому, і тобі.

Чау-чау – це китайський пес-ведмежатко. Характерна риса цієї породи – синій язик.

Виглядає такий пес дуже добрим і безпечним. Проте це не зовсім так.

У чау-чау дуже надзвичайно розвинені якості сторожового пса. Він настільки самовіддано охороняє ввірену йому територію, що може проявляти агресію до незнайомців. Саме тому обов’язково потребує дресирування.

Чау-чау важко буде жити у міській квартирі, адже він любить довго гуляти, багато їсти і має густу шерсть, що линяє в міжсезоння. Тож вибирай цю породу, лише якщо маєш заміський маєток із вуличним вольєром.

Якщо створиш чау-чау хороші умови, за турботу та любов цей собака відплатить тобі надійною охороною.

Поводир, охоронець, рятувальник і природжений сищик – безумовно, все це про німецьку вівчарку.

Це одна з найпопулярніших і найрозумніших порід собак. Вони обожнюють взаємодіяти з людьми і легко навчаються.

Втім, як і чау-чау, цьому псу потрібен простір. Тому бажано тримати його в будинку с присадибною ділянкою, де він відчуватиме себе господарем.

У давнину пекінес вважався священним собакою китайських імператорів – простим смертним тримати таких песиків було суворо заборонено! Тільки уяви, цій породі аж 2 тисячі років. Але в Європі вона стала відома лише у XIX столітті.

Цей собака хоч і має невеликі розміри, але поводить себе велично й артистократично, наче й справді королівських кровей. Любить, щоб його тішили та приділяли багато уваги.

Вони встановлюють із господарем тісний емоційний контакт і здатні вгадувати настрій. Якщо людина зараз не налаштована на спілкування – песик не заважатиме й займеться своїми справами.

Пекінеси не дуже люблять прогулянки, тому чудово підійдуть домосідам.

