Філософія хюґе. 10 секретів скандинавського щастя

Затишок, добробут і гармонія – що таке хюґе та чим цікава ця життєва філософія.

Теплі ковдри, вогонь свічок та атмосферні вечори з найближчими. Так живе одна з найщасливіших націй на світі – данці.

У країні вже багато років дотримуються принципів хюґе.

Це своєрідна противага супершвидкому темпу життя та гонитви за успіхом, яка притаманна більшості західного суспільства, зокрема Штатам.

Гра світла

Запалені свічки – надважливий атрибут хюґе.

Середньостатистичний данець спалює близько шести кілокрамів свічкового воску на рік. Третина мешканців Данії засвічує свічки щодня.

Після цього процесу обов’язково провітрюють кімнату, щоб очистити повітря від кіптяви.

Існує і більш безпечний метод створити особливу атмосферу – додати в інтер’єр лампи з м’яким та розсіяним світлом.

Ідеальний варіант – камін. Близько 30% будинків у Данії обладнані цим важливим хюґе-елементом, біля якого можна проводити теплі вечори з найближчими.

Таку любов скандинавів до світла та вогню можна пояснити надто короткими днями протягом листопада-березня і доволі дощовитою і хмарною погодою.

Хюґе-стиль базується не на модних тенденціях, а відчутті комфорту й тепла.

Данці носять зручний одяг, зазвичай темних тонів.

У гардеробі обов’язково є джемпери та шарфи.

Для дому передбачають спеціальні вовняні хюґе-шкарпетки та зручні хюґе-штани, які носять лише в межах своїх осель.

Тістечка, шоколад, цукерки, печиво. Хюґе вчить не рахувати калорії, а насолоджуватися улюбленими солодощами та їсти повільно.

Данці доволі часто самотужки випікають смаколики, а Людина-тістечко вже стала традиційною частиною святкувань дитячих днів народження.

Проте все ж слід не надто захоплюватися солодким і споживати його в міру.

Один із принципів філософії хюґе – турбота про найближчих.

Данці не затримуються на роботі. Працювати до пізньої ночі або у вихідні – своєрідний прояв пихи.

О 17:00 зазвичай усі поспішають додому. Ті, хто мають дітей, йдуть трішки раніше, щоб мати змогу забрати малечу із садочка.

Працедавці спокійно на це реагують та відпускають співробітників.

У Данії дуже важливо вечеряти усією сім’єю та якісно проводити час разом.

Лише так можна досягти повного єднання та цілком насолодитися моментом.

Організовуючи хюґе-вечір, данці готують разом.

Не завжди виходять ідеальні страви.

Але прихильники хюґе впевнені: смак ваших кулінарних шедеврів не є вирішальним. Головне задоволення ви отримуєте від процесу спільної праці.

В офісах нерідко є свічки, ароматне печиво та зручні канапи, де можна поспілкуватися з колегами під час перерв або ж провести зустріч у неформальній атмосфері.

Домівка – центр соціального життя в Данії. Дизайни данських осель вражають красою. Там багато дерев’яних меблів, стильних елементів декору, вінтажних речей, кераміки і книг. Відпочинок із книгою – один із ключових принципів філософії хюґе.

Це може бути широке підвіконня або диван. Туди обов’язково кладуть подушки та ковдри. Такий куточок дарує відчуття безпеки і тепла у холодні осінні та зимові вечори.

Зустрічі із друзями зазвичай відбуваються невеликими компаніями з трьох-чотирьох людей.

Час проводять за переглядом фільмів, настільними іграми, розмовами, спокійною музикою.

Такі хюґе-вечори передбачають невимушеність та відсутність драм. Жодних розборів польотів і розмов про політику – лише створення спільних спогадів.

Як пише засновник Інституту дослідження щастя в Копенгагені Мак Вікінг, 86% данців асоціють хюґе із гарячими напоями.

У грудні розпочинається сезон глітвейну, який сповіщає про наближення найбільш “хюґного” дня року – Різдва.

Фото: Unsplash

