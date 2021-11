Чайові в кафе чи ресторані: скільки залишати і чи завжди це потрібно

Скільки чайових прийнято залишати у різних країнах світу.

Ще у XVIII столітті в Англії зародилась традиція залишати чайові. Подейкують, що відвідувачі “чайних садів” хотіли якнайшвидше отримувати свої напої. Задля цього – заохочували персонал додатковою платою, тобто давали їм чайові.

А саме слово «чайові» пішло від абревіатури TIPS — To Insure Prompt Service (щоб гарантувати швидке обслуговування).

Назріло логічне питання: “А скільки залишати, і чи слід взагалі давати чайові?”

Ранок у Великому місті допоможе вам з цим розібратися.

В Україні традиційний розмір подяки – це 5-10% від загальної вартості замовлення.

Звісно, усе залежить від рівня закладу та обслуговування.

Зазвичай на рівень задоволення українців від відвідування закладу харчування впливають такі фактори:

Тому розмір чайових кожна людина встановлює індивідуально.

Також в Україні до вашого чеку іноді можуть автоматично додавати 10% чайових.

Зазвичай ці гроші не доходять до самих офіціантів. Така практика в нашій країні є незаконною. Тож ви маєте право платити лише за страви, не рахуючи розмір чайових.

Де ще варто “дякувати” за обслуговування?

Розповсюдженою стала доставка замовлень додому, проте небагато людей дають на чай співробітникам служби доставки.

Якщо ваше замовлення привезли цілим, упаковка не пошкоджена, а головне — його доставили вчасно, то було б добре залишити 10-25 грн кур’єрові за старання.

Також чайовими можна заохотити майстрів у салонах краси. Зазвичай це роблять на ресепшені. Якщо ви задоволені новою зачіскою чи красивим дизайном манікюру, то можна залишити майстру додаткову винагороду. Так співробітник салону розумітиме? як оцінюють його роботу.

Але інші професії нічим не гірші. Серед них:

У таких країнах, як Австрія, Нідерланди та Швейцарія, залишати чайові не заведено. Інколи є винятки, коли відвідувачі кафе та ресторанів, залишають 3-10% подяки від чеку.

Мабуть, єдина країна де чайові будуть образою для людини — це Японія. Обов’язок кожного японця — добре працюватиє. Отримати за це додаткову грошову винагороду для них ганьба.

У більшості європейських країн прийнято “дякувати” за добре виконану роботу.

Проте найвищі чайові отримують працівники сфери обслуговування у Франції.

Тут плата за обслуговування на законодавчому рівні включена в рахунок. Проте в кафе і ресторанах належить додавати ще 15% від суми.

Подяка людині за її роботу — це спосіб показати свої хороші манери.

Фото: Unsplash

Головне фото: Pexels

