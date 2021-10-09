Японський делікатес. Як правильно їсти суші і ролли

Суші та роли вже давно позбулися статусу екзотичної страви.
Адже цей японський делікатес, закохавши у себе весь світ, склав гідну конкуренцію італійській піці.
Проте незважаючи на свою популярність, суші і досі викликають у багатьох з нас немало питань.
Як їх правильно їсти? Чи можна обійтись без клятих паличок? І куди прилаштувати імбир з васабі?
Ранок у Великому Місті зібрав головні відповіді у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.
Як правильно їсти суші і ролли?
Соєвий соус — лише для риби
Почнемо ми з найменш очевидного — соєвого соусу.
Виявлється, з ним не все так просто.
Занурювати у соєвий соус потрібно тільки рибу.
Для цього слід скористатися досить-таки популярним лайфхаком: переверни суші на бік, перш ніж брати їх паличками.
Таким чином, одна паличка буде тримати рибу, а інша — рис.
Це не лише зручніше, а й у тисячі разів смачніше.
І ще одна порада — не варто змішувати соєвий соус із васабі. Особливо, якщо поруч є японці.
Васабі варто покласти поверх риби, щойно зануреної у соєвий.
Куди прилаштувати імбир
В основному люди діляться на 2 групи: ті, які навіть не дивляться у сторону імбиру, і ті, які захоплюються ним більше, ніж самими ролами.
Насправді ж маринований імбир у японській кухні використовується з однією-єдиною метою:”освіжити” смакові рецептори.
Щоб ми могли насолоджуватись кожним новим ролом, як першим, потрібно “очистити” своє смакове сприйняття.
А що справиться за цим краще, ніж пекучий імбир?Також по темі: Руками чи виделкою? Як правильно їсти хінкалі Як правильно тримати келих із вином (і чому саме так) Як правильно відкривати та їсти устриці: детальна інструкція
Якщо імбир то не зовсім до смаку, а прилаштувати кудись його хочеться, спробуй занурити шматочок у соєвий і покласти його поверх свого ролу.
Жодних виделок
Якщо палички для суші тобі не до снаги, не варто просити в офіціанта принести прибори.
Виделка не лише змусить твоїх прошарених знайомих відчути іспанський сором, але й виявиться вкрай незручним рішенням.
Краще попросити про навчальні палички або їсти суші руками.
Так, ти прочитав(-ла) все правильно.
Японська кухня дозволяє їстт роли, суші і сашимі руками.
Не дарма перед трапезою гостям приносять спеціальне гарячий рушник (осибори) для гігієнічних цілей.
Як правильно їсти паличками?
А взагалі, вміння тримати суші палички зайвим ніколи не буде.
Тому радимо замовити сет смачних ролів і приступити до навчання.
- Бери одну паличку й десь за третину від товстого кінця клади у ямочку між вказівним і великим пальцем;
- Середина цієї самої палички має бути на безіменному пальці;
- Трохи просунь великий палець й притисни паличку, для того, щоб вона не зісковзувала;
- Далі бери другу паличку в ту ж руку й знов відміряй десь третину від товстого кінця;
- Точка, яка позначає третину має бути на першій фаланзі вказівного пальця;
- За допомогу подушечок середнього та великого пальців затисни паличку приблизно посередині.
Якщо текстові інструкції — то не твоє, дивися відео і переходь до смачних тренувань!
Нагадаємо, раніше ми розповіядали, як правильно розколоти кокос.
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