Японський делікатес. Як правильно їсти суші і ролли

Суші та роли вже давно позбулися статусу екзотичної страви.

Адже цей японський делікатес, закохавши у себе весь світ, склав гідну конкуренцію італійській піці.

Проте незважаючи на свою популярність, суші і досі викликають у багатьох з нас немало питань.

Як їх правильно їсти? Чи можна обійтись без клятих паличок? І куди прилаштувати імбир з васабі?

Ранок у Великому Місті зібрав головні відповіді у цьому матеріалі. Читай і запам’ятовуй.

Почнемо ми з найменш очевидного — соєвого соусу.

Виявлється, з ним не все так просто.

Занурювати у соєвий соус потрібно тільки рибу.

Таким чином, одна паличка буде тримати рибу, а інша — рис.

Це не лише зручніше, а й у тисячі разів смачніше.

І ще одна порада — не варто змішувати соєвий соус із васабі. Особливо, якщо поруч є японці.

Васабі варто покласти поверх риби, щойно зануреної у соєвий.

В основному люди діляться на 2 групи: ті, які навіть не дивляться у сторону імбиру, і ті, які захоплюються ним більше, ніж самими ролами.

Насправді ж маринований імбир у японській кухні використовується з однією-єдиною метою:”освіжити” смакові рецептори.

Щоб ми могли насолоджуватись кожним новим ролом, як першим, потрібно “очистити” своє смакове сприйняття.

А що справиться за цим краще, ніж пекучий імбир?

Якщо імбир то не зовсім до смаку, а прилаштувати кудись його хочеться, спробуй занурити шматочок у соєвий і покласти його поверх свого ролу.

Якщо палички для суші тобі не до снаги, не варто просити в офіціанта принести прибори.

Виделка не лише змусить твоїх прошарених знайомих відчути іспанський сором, але й виявиться вкрай незручним рішенням.

Краще попросити про навчальні палички або їсти суші руками.

Так, ти прочитав(-ла) все правильно.

Японська кухня дозволяє їстт роли, суші і сашимі руками.

А взагалі, вміння тримати суші палички зайвим ніколи не буде.

Тому радимо замовити сет смачних ролів і приступити до навчання.

Якщо текстові інструкції — то не твоє, дивися відео і переходь до смачних тренувань!

Фото: Pexels

