Екологічність та індивідуальність. ТОП-5 актуальних трендів у дизайні інтер’єру

Дизайн інтер’єру 2021: головні тренди.
Як і у макіяжі та одязі, тренди у дизайні інтер’єру, змінюються зі швидкістю вітру.
Причому, слідкувати за ними корисно, навіть якщо ви поки не збираєтесь робити ремонт.
Для цього достатньо просто додати кілька оригінальних деталей.Також по темі: Як оформити спальню: модні тренди для ідеально затишного інтер’єру Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021 Максимум комфорту. Головні тренди в інтер’єрі вітальні 2021
Ранок у Великому Місті зібрав актуальні тренди інтер’єру.
Зберігай собі та ділися з друзями.
ТОП-5 актуальних трендів у інтер’єрі
Екологічні матеріали
Якщо тобі близька ідея турботи про навколишнє середовище, у нас хороші новини:
Еко-тренди вже котрий рік поспіль не здають свої позиції.
Щоб наблизитись до них, постарайся мінімізувати використання штучної синтетики при оздобленні інтер’єру.
Натомість зверни увагу на природні матеріали, як-от: дерево, метал, скло, бетон, корок, ротанг.
Велика кількість кімнатних рослин
Мода на велику кількість кімнатних рослин є відмінним продовженням тренду на екологічність.
Дизайнери за допомогою зелені оригінально декорують стелі і стіни, перегородки і стелажі, ба навіть люстри і бра.
Проте мова не йде про екзотичні пальми.
У тренді — живі квіти і дерева з наших широт.
Більше матових поверхонь
Минулого сезону ми спостерігали тенденцію зростання популярності матових фасадів на кухні.
Вони виглядали стильно та мали низку переваг — від стійкості до подряпин і “відбитків пальців” до тактильного відчуття поверхні.
Цьогоріч дизайнери зробила матовими ще й:
- паркетні і натуральні дерев’яні підлоги;
- сантехніку;
- лампи і бра;
- побутові електроприлади;
- декор;
- дверну та віконну фурнітуру.
Виглядає такий ансамбль ну дуже вдало!
Вічно акутальна геометрія
Геометричний дизайн вважається універсальним, оскільки у ньому може втілити свої задуми і любитель мінімалізму, і прихильник поп-арту.
Саме тому він і не думає здавати своїх позицій.
У цьому сезоні вітаються предмети круглої і напівсферичної форми, які добре поєднуються зі звичним квадратом, ромбом і трикутником.
Трендовою також вважається контрастна асиметрія.
Індивідуальність дизайну
Ну а головний тренд у 2021 — це не гнатися за трендами.
Як ніколи раніше, зараз цінується гармонійне поєднання різних стилів і предметів декору.
Тому сміливо створюй оригінальний дизайн інтер’єру, залишивши у ньому місце для власного бачення автора!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди у постільній білизні.
Фото: Unsplash