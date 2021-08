Екологічність та індивідуальність. ТОП-5 актуальних трендів у дизайні інтер’єру

Дизайн інтер’єру 2021: головні тренди.

Як і у макіяжі та одязі, тренди у дизайні інтер’єру, змінюються зі швидкістю вітру.

Причому, слідкувати за ними корисно, навіть якщо ви поки не збираєтесь робити ремонт.

Для цього достатньо просто додати кілька оригінальних деталей.

Ранок у Великому Місті зібрав актуальні тренди інтер’єру.

Зберігай собі та ділися з друзями.

Якщо тобі близька ідея турботи про навколишнє середовище, у нас хороші новини:

Щоб наблизитись до них, постарайся мінімізувати використання штучної синтетики при оздобленні інтер’єру.

Натомість зверни увагу на природні матеріали, як-от: дерево, метал, скло, бетон, корок, ротанг.

Мода на велику кількість кімнатних рослин є відмінним продовженням тренду на екологічність.

Дизайнери за допомогою зелені оригінально декорують стелі і стіни, перегородки і стелажі, ба навіть люстри і бра.

Проте мова не йде про екзотичні пальми.

У тренді — живі квіти і дерева з наших широт.

Минулого сезону ми спостерігали тенденцію зростання популярності матових фасадів на кухні.

Вони виглядали стильно та мали низку переваг — від стійкості до подряпин і “відбитків пальців” до тактильного відчуття поверхні.

Цьогоріч дизайнери зробила матовими ще й:

Виглядає такий ансамбль ну дуже вдало!

Геометричний дизайн вважається універсальним, оскільки у ньому може втілити свої задуми і любитель мінімалізму, і прихильник поп-арту.

Саме тому він і не думає здавати своїх позицій.

У цьому сезоні вітаються предмети круглої і напівсферичної форми, які добре поєднуються зі звичним квадратом, ромбом і трикутником.

Трендовою також вважається контрастна асиметрія.

Ну а головний тренд у 2021 — це не гнатися за трендами.

Як ніколи раніше, зараз цінується гармонійне поєднання різних стилів і предметів декору.

Тому сміливо створюй оригінальний дизайн інтер’єру, залишивши у ньому місце для власного бачення автора!

Фото: Unsplash

