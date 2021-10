Осінній затишок та зимова свіжість. Які аромати у моді цього сезону

Із настанням холодів ми не лише обмінюємо сукенки із флоральними принтами на осінні тренчі та зимові пальта, але й вносимо корективи у свій парфумерний гардероб.

Адже, якщо тепле літо є синонімом яскравих та світлих ароматів, то вишукана осінь та затишна зима дають можливість відкрити для себе більш п’янкі, глибокі та пряні запахи.

Ранок у Великому Місті зробить екскурсію трендовими парфумами й допоможе тобі знайти свій новий фірмовий смак.

Прохолодна пора, як ніщо інше, асоціюється із свіжістю та чистотою.

Тому не дивно, що найвідоміші парфумерні будинки ставлять ставку на аромат зимового вітерця та передріздвяної чистоти.

Якщо тобі вже подобається описана нами концепція, то обирай з найбільш популярних цієї осені парфумів:

Коли вдихнеш на повні груди новинку від Byredo, то миттєво пірнеш у свіжовиправні простирадла.

Ніжність троянд-центифолій, півоній, фіалок та спокуса сандалового дерева і мускусу.

Таке пудрове поєднання допоможе відчути себе чистою, свіжою і вкрай жіночною.

Новий Alien, обличчям якого стала Віллоу Сміт, теж допомагає з головою зануритись у свіжість та зігрітися світлою сонячною енергією.

У цьому їй допомагають іскриста нота італійського бергамоту, яскравий квітковий акцент у вигляді жасмину Грандіфлорум і гурманський акорд бурбонської ванілі.

Цей парфум має п’янкий аромат, що нагадує ладан, прохолодний зимовий вітерець та трав’янисту свіжість.

Ноти Гальбанума, Ірису та Юзу поєднуються в одне, щоб відкритися яскравим, цитрусовим та потіжним відтінком.

“Сміливі мають щастя!”

Кожен з нас чув цю фразу ще за шкільною партою, читаючи твори Івана Багряного.

А сьогодні може перевірити її на собі, вибравши один із ароматів, пропонованих відомими парфумерними будинками.

Творці цього аромату Жулі Массі та Віолайн Коллас називають його ароматом свободи.

Жінки переконані — він спонукає людей подорожувати, а також нагадує про гендерне рівноправ’я.

Фужерні аромати з їхнім деревним звучанням, а також нота лаванди, яка в парфумерії традиційно вважалася чоловічою, створюють своєрідне ребро жорсткості.

І, мабуть, саме тому парфум приверне увагу сильних, самодостатніх і сміливих жінок.

Цієї осені легко бути спокусливою разом із ароматом Calvin Klein Euphoria Intense.

У цій провокаційній інтерпретації оригінальної Euphoria поєднуються ноти соковитого нектару чорної смородини, чуттєвої орхідеї і насиченого акценту пачулі.

То що, наважишся на такий рід сміливості?

Цей парфум закликає до сміливості подорожувати.

Аромат містить ладан, троянду та ветівер.

Це неодмінно дає вайби романтичного Парижу, свіжої Венеції та пряної Індії.

Квіткові запахи ніколи не втрачають своєї актуальності.

Але восени вони цілком справедливо підкреслюються ароматами врожаю.

Всі любителі ароматів чули вже, що у Gucci вийшов новий квітковий осінній парфум для жінок Flora Gorgeous Gardenia.

Це сильніша і більш концентрована версія оригінальної туалетної води з нотами коричневого цукру, гарденії, квіток груші, абсолю жасмину й есенції пачулі.

Обличчям такої п’янкої новинки стала не менш п’янка американська співачка і акторка Майлі Сайрус.

Модний дім Армані відкрив нову парфумерну главу — оду сучасній жіночості.

Новинка My Way Intense відкриває яскравий квітково-фруктовий мікс бергамоту та флердоранжу, що поступово змінюється сливою туберозу та жасміном.

Цей парфум перенесе тебе у квітучий сад, оточений рядами стиглої груші, що готова до збору врожаю.

Її стиглий запах поєднуюється із квітучою фрезією, щоб створити ідеальний елегентний флакон.

Коли надворі лютує холод і завиває вітер, найбільше хочеться залізти під ковдру і насолоджуватись теплим чаєм.

Тому чимало парфумерних будинків зробили ставку на комфорт та затишок.

Якщо ви вже налаштовані на сезон, наповнений затишними ароматами, у Ellis Brooklyn є безпрограшна пропозиція для вас.

Носити їх новий парфум Super Amber Eau de Parfum з нотами амбри, мускусу, кедра і ванільної орхідеї — все одно що вкутатися у м’якесенький плед.

У чорно-чорному флаконі від Black Opium Extreme міститься симфонія нот какао.

Цей дует доповнює апельсиновий колір, жасмин і груша.

Чарівності аромату додає акорд білих квітів і ноти затишних контрастів.

Третя глава в популярній лінії Twilly d’Hermers побудована навколо акордів імбиру, півонії і кедра.

Це так по-осінньому, що по-іншому годі уявити холодну пору.

Незважаючи на те, що при випуску парфуму бренд більше орієнтувався на молодь, композиція буде доречно пасувати жінці у будь-якому віці.

