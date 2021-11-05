Як швидко підвищити тиск у домашніх умовах

Страждаєш від низького тиску і шукаєш, як його підвищити?
Ранок у Великому Місті знає, чим тобі допомогти.
Ми відшукали різні способи, які повинні спрацювати в домашніх умовах.
Як швидко підвищити тиск
Трав’яні спиртові настоянки
Як не дивно, але у випадках пониженого тиску допомагають спиртові настоянки на травах. Йдеться про лимонник, елеутерокок, женьшень, півонію та радіолу рожеву.
Чай або кава
Річ у тім, що зелений чай і кава містять алкоїди, які у народі називають «кофеїн». Вони здатні не лише збадьорити, але й підвищити тиск.
Якщо хочеш, щоб чай приніс користь організму, то пий його за 30-60 хв до прийому їжі. І бажано, аби він був звичайним, тобто без різних добавок.
Фізичні тренування
Активний відпочинок і регулярні фізичні тренування – здатні творити чудеса! Щоб підняти тиск можна поплавати, побігати, зробити зарядку або ж позайматися гімнастикою.
А ще дозволяй собі більше часу проводити на свіжому повітрі.
Сон
Йдеться про денний відпочинок. Для тих, хто страждає від гіпотонії, сон – найкраще рішення. Звичайно, якщо є можливість це зробити.
Бажано на час відпочинку вимкнути телефон, аби ніхто не турбував. А коли прокинешся, то не поспішай різко вставати і бігти у справах.Також по темі: Шість способів швидко знизити тиск в домашніх умовах Ні — порушеному кровообігу! ТОП продуктів, які допожуть із розрідженням крові Понижена температура тіла: основні причини і що робити
Спершу присядь, покрути стопами, потягнися, зробити кілька повільних обертів головою і лише тоді можеш йти.
Варто знати!
Щоб нормалізувати тиск, лікарі рекомендують відмовитися від надмірно солоної їжі, алкоголю та куріння.
Що ж, тепер ти знаєш, як підвищити тиск у домашніх умовах. Але Ранок у Великому Місті все-таки рекомендує піти перевіритись до лікаря, і отримати його рекомендації, якщо ти помічаєш за собою гіпотонію.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 продуктів для зниження артеріального тиску.
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