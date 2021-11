Як швидко підвищити тиск у домашніх умовах

Страждаєш від низького тиску і шукаєш, як його підвищити?

Ранок у Великому Місті знає, чим тобі допомогти.

Ми відшукали різні способи, які повинні спрацювати в домашніх умовах.

Як не дивно, але у випадках пониженого тиску допомагають спиртові настоянки на травах. Йдеться про лимонник, елеутерокок, женьшень, півонію та радіолу рожеву.

Річ у тім, що зелений чай і кава містять алкоїди, які у народі називають «кофеїн». Вони здатні не лише збадьорити, але й підвищити тиск.

Якщо хочеш, щоб чай приніс користь організму, то пий його за 30-60 хв до прийому їжі. І бажано, аби він був звичайним, тобто без різних добавок.

Активний відпочинок і регулярні фізичні тренування – здатні творити чудеса! Щоб підняти тиск можна поплавати, побігати, зробити зарядку або ж позайматися гімнастикою.

А ще дозволяй собі більше часу проводити на свіжому повітрі.

Йдеться про денний відпочинок. Для тих, хто страждає від гіпотонії, сон – найкраще рішення. Звичайно, якщо є можливість це зробити.

Бажано на час відпочинку вимкнути телефон, аби ніхто не турбував. А коли прокинешся, то не поспішай різко вставати і бігти у справах.

Спершу присядь, покрути стопами, потягнися, зробити кілька повільних обертів головою і лише тоді можеш йти.

Що ж, тепер ти знаєш, як підвищити тиск у домашніх умовах. Але Ранок у Великому Місті все-таки рекомендує піти перевіритись до лікаря, і отримати його рекомендації, якщо ти помічаєш за собою гіпотонію.

Фото: Unsplash

