В гостях у Клопотенка. Як живе і на чому економить шеф-кухар – Зіркова скарбничка з Олександрою Кучеренко

“Якщо економія не буде зручною — вона не працюватиме!” — так Євген Клопотенко пояснив свій головний лайфхак із заощадливості.

Про це шеф-кухар і кулінарний експерт розповів телеведучій Олександрі Кучеренко під час її візиту до його холостяцької оселі.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: Клопотенко не завжди турбується про свій гаманець, зате дбає про довкілля.

Кулінарний експерт мешкає у зйомній однокімнатній квартирі сам. Зізнається — разом із орендою житла у середньому він витрачає 50-60 тисяч гривень. З них за комунальні послуги минулого місяця Клопотенко заплатив 2800 грн.

За продуктами він ходить із багаторазовою еко-сумкою, що вміщає від 10 до 15 кілограмів. А у супермаркеті зважує овочі не в маленьких одноразових пакетиках, а в одному великому, на який наклеює усі стікери.

До речі, про їжу — на ній шеф-кухар не особливо економить:

Я витрачаю на продукти близько 20 тисяч гривень на місяць. Це лише на себе.

За словами Клопотенка, він обирає смаколики за бажанням, а не за ціною. Мовляв, купує той продукт, який до нього “заговорить”.

Наприклад, беру пармезан на 50 гривень, і цього мені вистачає на міцяць. А люди часто купують звичайний недорогий сир, але на 150 гривень. І от питання — хто з нас при цьому більше заощаджує?

Взагалі, шеф-кухару важливий баланс між зручністю та заощадливістю:

Якщо ти все повимикаєш і житимеш без комфорту, то така економія тобі швидко набридне і не буде працювати, — поділився він.

Скільки Клопотенко платить за електроенергію? Чому не користується праскою? І як його оцінив лічильник економії?

Дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко дав інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.

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