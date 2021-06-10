Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 10.06.2021 13:00
10.06.2021 13:00
Поділитися

В гостях у Клопотенка. Як живе і на чому економить шеф-кухар – Зіркова скарбничка з Олександрою Кучеренко


“Якщо економія не буде зручною — вона не працюватиме!” — так Євген Клопотенко пояснив свій головний лайфхак із заощадливості.

Про це шеф-кухар і кулінарний експерт розповів телеведучій Олександрі Кучеренко під час її візиту до його холостяцької оселі.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: Клопотенко не завжди турбується про свій гаманець, зате дбає про довкілля.

Кулінарний експерт мешкає у зйомній однокімнатній квартирі сам. Зізнається разом із орендою житла у середньому він витрачає 50-60 тисяч гривень. З них за комунальні послуги минулого місяця Клопотенко заплатив 2800 грн.

За продуктами він ходить із багаторазовою еко-сумкою, що вміщає від 10 до 15 кілограмів. А у супермаркеті зважує овочі не в маленьких одноразових пакетиках, а в одному великому, на який наклеює усі стікери.

До речі, про їжу — на ній шеф-кухар не особливо економить:

Я витрачаю на продукти близько 20 тисяч гривень на місяць. Це лише на себе.

За словами Клопотенка, він обирає смаколики за бажанням, а не за ціною. Мовляв, купує той продукт, який до нього “заговорить”.

Наприклад, беру пармезан на 50 гривень, і цього мені вистачає на міцяць. А люди часто купують звичайний недорогий сир, але на 150 гривень. І  от питання — хто з нас при цьому більше заощаджує?

Також по темі: Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв'ю | 33 за 3 Як навчитися економити? Шість кроків, які допоможуть витрачати гроші ефективно Степан Казанін розповів, чи очікує Квартал 95 на повернення Зеленського: інтерв'ю | 33 ЗА 3

Взагалі, шеф-кухару важливий баланс між зручністю та заощадливістю:

Якщо ти все повимикаєш і житимеш без комфорту, то така економія тобі швидко набридне і не буде працювати, — поділився він.

Скільки Клопотенко платить за електроенергію? Чому не користується праскою? І як його оцінив лічильник економії?

Дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко дав інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: економія, Зіркова скарбничка, Олександра Кучеренко
10.06.2021 13:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати