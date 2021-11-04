Дієтичні страви на пару: 5 смачних і корисних рецептів

Їжа, приготована на пару, може бути не лише корисною, але й справді смачною. Ранок у Великому Місті на ICTV зібрав рецепти парових страв.
Приготування їжі на пару – один із найбільш здорових способів кулінарної обробки продуктів.
Так у їжі зберігається більша частина вітамінів та мікроелементів. Крім того, немає потреби використовувати олію чи масло, тому страви виходять справді дієтичними.
У пароварці (або мультиварці з такою функцією) можна приготувати овочі, м’ясо, рибу, яйця та навіть десерти.
Але чи може їжа, приготована таким чином, бути не лише корисною, але й смачною? Відповідаємо: може.
Випробуй ці рецепти і переконайся.
Рецепти страв на пару
Тефтелі на пару
Інгредієнти
- Філе куряче – 1шт.
- Рис – 1 стакан
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, суміш перців, паприка – за смаком.
Приготування
- Перекрути філе та з цибулею на мясорубці й додай до суміші натерту моркву.
- Відвари рис та додай його до інших інгредієнтів.
- Все ретельно перемішати, додай сіль, перець і паприку.
- Сформуй тефтелі та готуй на пару 15-20 хвилин.
Червона риба з овочами на пару
Інгредієнти
- Стейки червоної риби (лосось, форель) – 500 г.
- Свіжі чи заморожені овочі
- Лимон – 1 шт.
- Сіль та перець за смаком.
Приготування
- Стейки червоної риби промий та натри перцем і сіллю.
- Збризни їх соком з половини і уклади на паровалку.
- Другу половину лимона наріж слайсами та розклади зверху на рибу.
- Злегка посоли нарізані овочі та розклади їх у пароварці.
- Готуй на пару 20-25 хв.
Омлет на пару
Для цього рецепту навіть пароварка не потрібна!
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 2 ст.л.
- Сіль та перець за смаком
Приготування
- Виделкою або вінчиком збий яйця з молоком та сіллю.
- Змасти форму вершковим маслом і помісти її в каструльку, наповнену водою.
- Вилий туди омлет, закрий кришку та готуй 10-15 хвилин.
Яблучний пиріг на пару
Інгредієнти
Для тіста:
Борошно – 150 г
Мигдалеве борошно – 100 г.
Молоко (рослинне або коров’яче) – 200 мл.
Мед – 80 г.
Ізюм – 30 г.
Сода, гашена оцтом – 1 ч.л.
Сіль – 5 г.
Молоті спеції: кориця, гвоздика, імбир, кардамон – по 1 ч.л.
Для начинки:
Яблуко – 2 шт.
Цукор – 75 г.
Арахісовое масло – 50 г.
Приготування
- Приготуй начинку. Для цього наріж яблука скибочками та рівним шаром розклади у змащену маслом форму. Зверху присип цукром і покрий арахісовим маслом.
- Нагрій молоко з медом
- Змішай борошно з содою, сіллю та прянощами та родзинками. Додай медово-молочну суміш і ретельно перемішай.
- Залий цим тістом яблука і готуй пиріг на пару 1-2 години.
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Фото: Pixabay