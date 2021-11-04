УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 04.11.2021 08:58
04.11.2021 08:58
Поділитися

Дієтичні страви на пару: 5 смачних і корисних рецептів

Дієтичні страви на пару: 5 смачних і корисних рецептів

Їжа, приготована на пару, може бути не лише корисною, але й справді смачною. Ранок у Великому Місті на ICTV зібрав рецепти парових страв.

Приготування їжі на пару – один із найбільш здорових способів кулінарної обробки продуктів.

Так у їжі зберігається більша частина вітамінів та мікроелементів. Крім того, немає потреби використовувати олію чи масло, тому страви виходять справді дієтичними.

У пароварці (або мультиварці з такою функцією) можна приготувати овочі, м’ясо, рибу, яйця та навіть десерти.

Але чи може їжа, приготована таким чином, бути не лише корисною, але й смачною? Відповідаємо: може.

Випробуй ці рецепти і переконайся.

Рецепти страв на пару

Тефтелі на пару

Інгредієнти

  • Філе куряче – 1шт.
  • Рис – 1 стакан
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, суміш перців, паприка – за смаком.

Приготування

  1. Перекрути філе та з цибулею на мясорубці й додай до суміші натерту моркву.
  2. Відвари рис та додай його до інших інгредієнтів.
  3. Все ретельно перемішати, додай сіль, перець і паприку.
  4. Сформуй тефтелі та готуй на пару 15-20 хвилин.

Червона риба з овочами на пару

Інгредієнти

  • Стейки червоної риби (лосось, форель) – 500 г.
  • Свіжі чи заморожені овочі
  • Лимон – 1 шт.
  • Сіль та перець за смаком.
Також по темі: Рецепти здорових солодощів: як приготувати корисні цукерки своїми руками Швидко і смачно: рецепти з недорогих продуктів Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Приготування

  1. Стейки червоної риби промий та натри перцем і сіллю.
  2. Збризни їх соком з половини і уклади на паровалку.
  3. Другу половину лимона наріж слайсами та розклади зверху на рибу.
  4. Злегка посоли нарізані овочі та розклади їх у пароварці.
  5. Готуй на пару 20-25 хв.

Омлет на пару

Для цього рецепту навіть пароварка не потрібна!

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Сіль та перець за смаком

Приготування

  1. Виделкою або вінчиком збий яйця з молоком та сіллю.
  2. Змасти форму вершковим маслом і помісти її в каструльку, наповнену водою.
  3. Вилий туди омлет, закрий кришку та готуй 10-15 хвилин.

Яблучний пиріг на пару

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 150 г

Мигдалеве борошно – 100 г.

Молоко (рослинне або коров’яче) – 200 мл.

Мед – 80 г.

Ізюм – 30 г.

Сода, гашена оцтом – 1 ч.л.

Сіль – 5 г.

Молоті спеції: кориця, гвоздика, імбир, кардамон – по 1 ч.л.

Для начинки:

Яблуко – 2 шт.

Цукор – 75 г.

Арахісовое масло – 50 г.

Приготування

  1. Приготуй начинку. Для цього наріж яблука скибочками та рівним шаром розклади у змащену маслом форму. Зверху присип цукром і покрий арахісовим маслом.
  2. Нагрій молоко з медом
  3. Змішай борошно з содою, сіллю та прянощами та родзинками. Додай медово-молочну суміш і ретельно перемішай.
  4. Залий цим тістом яблука і готуй пиріг на пару 1-2 години.

Сирники на пару – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт домашньої граноли.

Фото: Pixabay

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: рецепти
04.11.2021 08:58



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь