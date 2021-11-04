Чарльз Куен Као: цікаві факти про фізика, якому Google присвятив дудл

Google присвятив інтерактивний дудл китайському інженеру-фізику Чарльзу Куену Као. Сьогодні, 4 листопада 2021 року, йому виповнилося б 88 років.
– Із днем народження, Чарльзе! Дякуємо, що робили все можливе для поєднання світу! – написали вітальні слова вченому у Google.
Чим відомий Чарльз Куен Као
Чарльза К Као називають батьком волоконної оптики. Адже саме його розробки стали основою для сучасного швидкісного інтернету.
Народився він у Китаї, втім над телекомунікаціями працював здебільшого у Великій Британії.Також по темі: Як виявити і знешкодити інтернет-троля? Інтернет-апокаліпсис: хто і навіщо зламав Facebook, Instagram та WhatsApp Фішинг в інтернеті: як відрізнити справжній сайт від фальшивки
Разом з іншим фізиком, Джорджем Хокхемом, Чарльз зробив відкриття, що високі втрати у передачі даних з оптоволокна викликані не самою технологією, а домішками у склі. І з’ясував, що найращим матеріалом для оптоволокна є кварц.
Це буквально здійснило революцію в індустрії телекомунікацій.
Чарльз Куен Као стежив за впровадженням волоконно-оптичних мереж у всьому світі до 1980-х років.
За свої інновації у 2009 році вчений отримав Нобелевську премію з фізики. А ми з вами маємо доступ до справді швидкого інтернету.
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