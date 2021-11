Чарльз Куен Као: цікаві факти про фізика, якому Google присвятив дудл

Google присвятив інтерактивний дудл китайському інженеру-фізику Чарльзу Куену Као. Сьогодні, 4 листопада 2021 року, йому виповнилося б 88 років.

Чим відомий Чарльз Куен Као

Чарльза К Као називають батьком волоконної оптики. Адже саме його розробки стали основою для сучасного швидкісного інтернету.

Народився він у Китаї, втім над телекомунікаціями працював здебільшого у Великій Британії.

Разом з іншим фізиком, Джорджем Хокхемом, Чарльз зробив відкриття, що високі втрати у передачі даних з оптоволокна викликані не самою технологією, а домішками у склі. І з’ясував, що найращим матеріалом для оптоволокна є кварц.

Це буквально здійснило революцію в індустрії телекомунікацій.

Чарльз Куен Као стежив за впровадженням волоконно-оптичних мереж у всьому світі до 1980-х років.

За свої інновації у 2009 році вчений отримав Нобелевську премію з фізики. А ми з вами маємо доступ до справді швидкого інтернету.

Фото: Unsplash

