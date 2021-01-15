Як виявити і знешкодити інтернет-троля?

Інтернет-боти та тролі: хто вони, на кого працюють та чому з ними не слід вступати у суперечку.

Від них вам не сховатися навіть у власній квартирі.

Вони настирливі, вміють маніпулювати, перекручувати факти та знають, як вивести вас із себе за лічені хвилини.

Вони запевняють, ніби на Донбасі безчинствують українські карателі, Захід загниває, Україна — на межі колапсу, Сполучені Штати готуються до розв’язання третьої світової війни, а після щеплення західною вакциною від коронавірусу у вас виросте третя рука!

Здогадалися? Мова — про інтернет-тролів та ботів.

Ба більше, ви можете навіть не підозрювати, але, цілком ймовірно, вони є і серед ваших “друзів” у соцмережах, — якщо маєте звичку додавати всіх підряд.

То хто такі інтернет-боти та тролі?

Хто їм платить, що робити, аби не потрапити на їхній гачок і, головне, як їх виявити та знешкодити?

Боти та тролі: хто вони?

Бот — спеціальна комп’ютерна програма, яка автоматично виконує за заданим алгоритмом певні дії через ті ж інтерфейси, що і звичайний користувач.

Їх часто використовують у політиці та бізнесі, аби створити ілюзію популярності певної людини, продукту чи викликати резонанс навколо конкретної теми.

Часто вони досить примітивні та працюють, так би мовити, не стільки на якість, скільки на кількість коментарів, репостів та лайків.

І хоча межа між ботами і тролями потроху розмивається, тролі все-таки діють більш креативно.

Засновниця ініціативи “Як не стати овочем” Оксана Мороз розповідає:

Це добре прокачані акаунти, які можуть здійснювати широкий спектр дій.

За її словами, тролі можуть публікувати інформацію, як умовні лідери громадської думки або як нібито людина, що постраждала в тій чи іншій ситуації.

Ці ж акаунти можуть зав’язувати дискусію чи провокувати.

Та не будемо вдаватися у нюанси термінології.

Головне, що мета і ботів, і тролів однакова — впливати на суспільну думку та маніпулювати людьми.

Мотивація ж може дуже різнитися: від зриву виборів та усунення бізнес- та політичних конкурентів і аж до кампанії з дискредитації цілої країни або конкурентів-розробників вакцин від COVID-19.

Скільки коштують такі технології?

Виконувати “брудну” роботу, яка ще й забирає купу часу, мало хто погодився би задурно.

Утримання ботоферм та армій тролів — задоволення не з дешевих.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун каже, що ціна залежить від кількості та яксті ботів.

Він розповідає:

Наскільки пам’ятаю, стартують подібні проекти від 10 тисяч доларів. Є і по 20, і по 50 — це лише на створення. На підтримку потрібні будуть додаткові витрати.

Як працюють інтернет-тролі та боти?

Свою роботу тролі можуть виконувати руками інших людей.

Вони не отримують гроші за поширення маніпуляційного контенту, бо щиро впевнені, що просто висловлюють власну думку:

Йде фокусна робота на ті сегменти, які можуть на це відреагувати. Візьмемо той самий COVID-19 — йде цілеспрямована робота з групами конспірологів, езотериків, противників вакцинації. І всі вони витрачають купу свого часу, щоб зробити провокацію.

Як їх розпізнати?

Фахівці радять уважно вивчати профілі кожного, хто стукається в друзі.

Костянтин Корсун радить звертати уваги на фотографії — тролі або додають автоматично згенеровані фотографії або просто якісь картинки — і на дату створення профайлу. Він каже:

Якщо профайл створений нещодавно, для прикладу, півроку тому, то велика вірогідність, що це троль.

Крім того, зважайте на загальний тон постів акаунту. Якщо людина — троль, вона, ймовірно, пише пости капслоком, використовує багато знаків оклику і завжди має радикальну позицію з будь-якого питання, — кажуть експерти.

Тролі дуже активні, але зауважте, коли вони виставляють публікації, — часто в один і той самий час.

Як протистояти ботам та тролям?

Припустимо, ви вирахували троля чи бота — як же їм протистояти?

Може, так би мовити, “ловити на живця”?

Додати в друзі і закидати викривальними та розсудливими коментарями — це погана ідея…

У суперечці з ботом чи тролем ви, ймовірніше за все, програєте.

Наша взаємодія з цими дописами їх популяризує. Тому що наші друзі, які можуть бути менш інформаційно підготовлені бачитимуть цю дискусію в себе у стрічці і можуть до цього поставитися по іншому, — каже Оксана Мороз.

Найкращий метод боротьби з Інтернет-ботами та тролями — просто їх ігнорувати, — кажуть експерти.

Звісно, можна і навіть потрібно скаржитися адміністрації соцмереж, у разі, якщо, за всіма ознаками, ви натрапили на “кібернайманців”, або вони самі вас знайшли.

Такі сторінки регулярно блокують і видаляють після перевірки.

Утім, в еру гібридних війн, інформаційних атак та пропаганди — це, як би прикро не було визнавати, більше нагадує боротьбу з вітряками.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто і навіщо поширює фейки про вакцини від COVID-19.

Фото: Unsplash

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