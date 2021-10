Капсула на осінь 2021: список базових речей, які будуть актуальними цього сезону

Капсульний гардероб на осінь 2021. Які базові речі складатимуть осінню капсулу 2021?

Хочемо ми цього чи ні, але теплий вересень невдовзі закінчиться, і наші улюблені літні речі змушені будуть переміститися на далеку поличку.

Замість того, щоб сумувати через невідворотнє, краще подумати, як зробити себе стильним навіть у холодні та похмурі осінні дні.

Ранок у Великому Місті залюбки із цим допоможе.

Перед тим, як складати капсульний гардероб (або капсулу) на осінь 2021, слід розібратися, що ж воно таке.

Ця надійна і стильна база, яка дозволить щоразу створювати все нові й нові образи, назавжди захистить тебе від проблеми “нічого вдягнути”.

Отож розпочнімо!

За своєю концепцією блейзер менш формальний за класичний піджак, тому створювати повсякденні образи з ним набагато легше.

Такий жакет можна поєднувати практично з усім.

Класичні брюки чи джинси, сукня чи спідниця — який одяг ти б не обрала, слідкуй за гармонійністю образу.

Зрозуміло, що одним жакетом восени не обійдешся.

Але воно й на краще! Бо хіба можна уявити осінь без стильних пальт та тренчкотів?

Із їх допомогою ти зможеш скласти ефектний ансамбль, оскільки вони теж відмінно поєднуються з будь-яким іншим базовим одягом.

От без чого точно не обійдеться сучасна леді, то це без джинсів.

Найкраще підбирати моделі, які не вийдуть з моди наступного ж місяця.

Тобто уникай всіляких нашивок, стразів чи потертостей і віддайся течії мінімалізму.

Як добре, що чорні брюки ніколи не втрачають своєї актуальності і пасують далеко не лише для офісу.

Цієї осені найбільш актуальними будуть класичні штани прямого крою або ультрамодні палаццо.

Якщо кортить виділити стегна, а також продемонструвати красу своїх ніжок, одягай спідницю-олівець.

Восени 2021 варто звернути увагу на актуальні моделі з розрізом, несподіваним драпіруванням або асиметричним подолом.

Ну що може краще подарувати відчуття затишку, аніж тепле какао та в’язаний светр?

Найбільш акутальними зараз є однотонні моделі вільної форми.

Для модниць, які хочуть бути максимально стильної цієї осені, слід звернути увагу на светрики з великими гудзиками.

Восени не обійтися без якісного взуття, яке піде і на дощ, і на перші заморозки.

Проте окрім якості, треба подумати і про стиль.

Найкраще з переліченими вище речами комбінуються лофери, туфлі-лодочки, білі кросівки та брутальні черевики.

Не треба упереджено ставитись до цього пункту навіть, якщо ти терпіти не можеш зіпсованої зачіски.

Головні убори можуть бути дуже навіть стильним доповненням твого луку.

Тож запасайся стильними беретами і шовковими хустинками, щоб цієї осені бути справжньою фешн-дівою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди на осінь 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.