Щоб більше не запізнюватися. Як виховати у собі пунктуальність

Як стати пунктуальним – гайд від Ранку у Великому Місті.
Постійно запізнюєшся і не знаєш, що з цим вдіяти?
Набридло шукати виправдання своєму невмінню дружити із часом?
Ми розібралися в імовірних причинах непунктуальності і визначили, як подолати цю проблему.
Як стати пунктуальним
Готуватися заздалегідь
Якщо твій ранок постійно проходить у поспіху, деякі справи спробуй виконати ще звечора.
Продумай образ і підготуй одяг. Поклади до сумки потрібні речі.
Так імовірність того, що зберешся вчасно і нічого не забудеш, буде вищою.
Навчися рано лягати спати
Знову засиділася до глибокої ночі і вранці покладаєш надії на те, що додаткові 10 хвилин сну тебе врятують?
Такі 10 хвилин можуть затягнутися на півгодини, а то й більше.
Налаштуй режим сну так, щоб було легко прокидатися з першим будильником.
Жертвуй справами
Іноді здається, що до зустрічі ще багато часу і можна встигнути виконати якусь міні-справу.
Помити посуд, відправити електронний лист чи прибрати на поличці.
Однак така непомітна діяльність може зайняти значно більше часу, ніж очікувалося.
Навчіться прийняти той факт, що краще приїхати раніше і зачекати п’ять хвилин, а не запізнюватися на п’ятнадцять.
Не плануй забагато
Планер розривається від кількості задач?
Зрозумій, що ти не робот і не можеш виконувати десятки справ на день.
Виділи три найважливіші цілі і кілька другорядних справ.
Вчися не розпорошуватися і концентруватися на основному.
Скрізь встигнути неможливо.
Коли завдань надто багато, часу завжди бракуватиме.Також по темі: Як усе встигати: тайм-менеджмент на кожен день Як економити час: дієві техніки тайм-менеджменту Самоорганізація, монтаж, фінанси: Мобільні додатки, які спростять твоє життя
Тому розвантаж свій розклад.
Подумай, від чого можна відмовитися, і плануй лише пріоритетне.
Правильно оцінюй час на виконання завдання
Відстеж свою рутину і дізнайся, скільки часу займає дорога до роботи.
Скільки хвилин потрібно, щоб сходити в душ чи приготувати сніданок.
Можливо, ти неправильно оцінюєш час, і для деяких справ тобі потрібно не 15 хвилин, а 30.
Став нагадування
Зроби так, аби відчувати час сповна.
Став будильники на виконання якогось завдання.
Можеш застосувати маленьку хитрість і перевести годинник на п’ять хвилин уперед.
Навчись чекати
Дехто розцінює пунктуальність як рису зануд.
Особливо, якщо людина приходить за півгодини до початку зустрічі.
«Пунктуальність — це злодій часу», – писав Оскар Вайльд.
Проте що б не говорили творчі особистості, важливо організовувати свій тайм-менеджмент.
Усвідом, що час, коли ти чекаєш, можна спрямувати в корисне русло.
Почитати в цей час книгу, відповісти на листи або зробити важливий дзвінок.
Сподіваємося, наші поради допоможуть тобі підкорити пунктуальність і стати з нею хорошими друзями.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто прокидатися раніше.
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