Щоб більше не запізнюватися. Як виховати у собі пунктуальність

Як стати пунктуальним – гайд від Ранку у Великому Місті.

Постійно запізнюєшся і не знаєш, що з цим вдіяти?

Набридло шукати виправдання своєму невмінню дружити із часом?

Ми розібралися в імовірних причинах непунктуальності і визначили, як подолати цю проблему.

Якщо твій ранок постійно проходить у поспіху, деякі справи спробуй виконати ще звечора.

Продумай образ і підготуй одяг. Поклади до сумки потрібні речі.

Так імовірність того, що зберешся вчасно і нічого не забудеш, буде вищою.

Знову засиділася до глибокої ночі і вранці покладаєш надії на те, що додаткові 10 хвилин сну тебе врятують?

Такі 10 хвилин можуть затягнутися на півгодини, а то й більше.

Налаштуй режим сну так, щоб було легко прокидатися з першим будильником.

Іноді здається, що до зустрічі ще багато часу і можна встигнути виконати якусь міні-справу.

Помити посуд, відправити електронний лист чи прибрати на поличці.

Однак така непомітна діяльність може зайняти значно більше часу, ніж очікувалося.

Навчіться прийняти той факт, що краще приїхати раніше і зачекати п’ять хвилин, а не запізнюватися на п’ятнадцять.

Планер розривається від кількості задач?

Зрозумій, що ти не робот і не можеш виконувати десятки справ на день.

Вчися не розпорошуватися і концентруватися на основному.

Скрізь встигнути неможливо.

Коли завдань надто багато, часу завжди бракуватиме.

Тому розвантаж свій розклад.

Подумай, від чого можна відмовитися, і плануй лише пріоритетне.

Відстеж свою рутину і дізнайся, скільки часу займає дорога до роботи.

Скільки хвилин потрібно, щоб сходити в душ чи приготувати сніданок.

Можливо, ти неправильно оцінюєш час, і для деяких справ тобі потрібно не 15 хвилин, а 30.

Зроби так, аби відчувати час сповна.

Став будильники на виконання якогось завдання.

Дехто розцінює пунктуальність як рису зануд.

Особливо, якщо людина приходить за півгодини до початку зустрічі.

Проте що б не говорили творчі особистості, важливо організовувати свій тайм-менеджмент.

Усвідом, що час, коли ти чекаєш, можна спрямувати в корисне русло.

Почитати в цей час книгу, відповісти на листи або зробити важливий дзвінок.

Сподіваємося, наші поради допоможуть тобі підкорити пунктуальність і стати з нею хорошими друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто прокидатися раніше.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.