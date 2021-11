Ми склали для тебе ТОП продуктів, які захищають від вірусів.

На жаль, віруси поширюються не лише восени та взимку, але й восени. Проте не варто нервувати. Твоя задача – зміцнити імунітет і не дати застуді жодного шансу. І допоможуть у цьому не аптечні вітаміни, а продукти, які знайдуться у твоєму холодильнику. Звісно ж, мова йде не про лікуваня, а про профілактику.

А от якщо симптоми вже є, ти маєш обов’язково звернутися до лікаря. Противірусні продукти не замінять традиційної медицини, але можуть стати його вагомим доповненням для швидкого одужання.

Імбир багатий на натрій, цинк, калій, залізо, солі, магній, фосфор та кальцій. А також на вітаміни групи А, В та С.

У його складі містяться незамінні для людського організму анінокислоти, такі як треонін, триптофан та метіонін.

Імбир є чудовим тонізуючим продуктом та антиоксидантом. Він прекрасно захищає від застуди та грипу.

Кефір та йогурт містять вітаміни А, В та D. Вони добре впливають на роботу травної системи та покращують імунітет.

Це все завдяки ацидофільній паличці, яка сприяє сквашуванню молока.

Дуже добре, якщо у тебе є йогуртниця. Тоді у користі кисломолочних продуктів можна бути впевненим на 100 відсотків.

Якщо думаєш, що у цитрусових вмісту вітаміну С найбільше, то ти помиляшся. У ківі його вміст набагато переважає.

Тому цей фрукт також дуже добре захищає тебе від вірусів та шкідливих бактерій.

Його можна їсти просто так, додавати до салатів із йогуртом, та вживати з домашнім сиром.

Різновидів капусти є велика кількість – білокачанна, брюсельська, броколі та багато інших.

Хто б міг подумати, що вона буде хорошим продуктом для захисту від вірусів.

До її складу входять вітамін С, фосфор, калій, клітковина та велика кількість біологічно-активних речовин.

Капуста допомагає зміцнити імунітет і захищає від захворювання.

Шоколад є не лише хорошим антидепресантом, а й допомагає боротись з вірусами. Окрім того, він має багато вітамінів: А, групи В, С, D, E, F.

Шоколад є чудовим антиоксидантом. Він має фосфор, кальцій та магній.

Така велика кількість корисних речовин просто не дасть вірусу підступитись до тебе.

Експерти радять вживати 30 грамів шоколаду на день.

Ще один надзвичайно корисний продукт. Зелений чай має вітаміни С, P, B, K, PP. До його складу входять фтор, цинк, йод, мідь та марганець.

Чай є гарним антиоксидантом. Він стимулює виділенню Т-лімфоцитів, які підвищують наш імунітет.

До складу цього солодкого продукту входить глюкоза, фруктоза, залізо, йод, магній, калій та кальцій.

Мед багатий на вітаміни А, групи В, С, Е та К. Тобі буде достатньо всього однієї ложки цього продукту в день.

Найкраще його поєднувати з сухофруктами та горіхами.

Так твій організм стане стійким до різних вірусів та бактерій.

Тепер ти знаєш, які продукти потрібно додати до свого раціону, щоб захистити себе від вірусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості морської капусти.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.