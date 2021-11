Допоможи йому тебе зрозуміти! Топ-5 жіночих звичок, які спантеличують чоловіків

Які жіночі звички іноді ставлять чоловіків у глухий кут?

А людині потрібна людина… Це усім відомий факт, що не підлягає спростуванню.

Тому ми невпинно шукаємо, знаходимо, закохуємось і стаємо найщасливішими.

Проте, як тільки закінчується уся ця романтизація нещодавно створених стосунків, ти починаєш бачити все трохи по-іншому.

Навіть у найбільш гармонійних парах бувають дні, коли все навкруги сповнене напруги та роздратування.

У більшості випадків це не привід одразу збирати речі і бігти до РАГСу. Це просто лагідне нагадування, що чоловіки і жінки — дуже різні по своїй природі.

Ранок у Великому Місті новою добіркою вирішив допомогти закоханим уникнути виснажливих побутових сварок.

Як би нам не хотілось, щоб коханий сам здогадався про те, який фільм ми хочемо сьогодні подивитись або про який подарунок мріємо на річницю, варто змиритися — швидше за все, цього ніколи не буде.

Ти скажеш: “Я ж не вимагаю, щоб він читав мої думки, а дуже помітно натякаю про свої бажанням!”

Тож усім буде краще, коли ти прямо говоритимеш про те, чого хочеш.

Такий собі Win-Win: і він буде вдячний, і ти в результаті задоволена.

Стежити за своєю фізичною формою — суцільний позитив. Але не тоді, коли це стає твоєю єдиною темою для розмови, а ще гірше — приводом для внутрішньої невпевненості.

Питання, на кшталт “Я погладшала?” не допоможуть тобі схуднути, а партнера можуть поставити у незручне становище.

Ну, сама подумай, що йому відповісти…

Та й тобі самій зацикленість на власній недосконалості може неабияк нашкодити. У такі моменти завжди згадуй, що ідеальних людей не існує в принципі.

Повір, ридання перед дзеркалом та виснажливі голодування ні до чого хорошо не призведуть.

Тож натомість почни займатися спортом, зміни свій звичний раціон на більш здоровий і у будь-якому випадку відчувай себе королевою.

Говорити з коханим і корисно, і приємно. Врешті-решт, він твоя найближча людина.

Проте не усі теми будуть цікавим для вас обох, навіть тоді, коли ваші стосунки побудувані на міцній дружбі.

Можливо, притримай історію про свою колегу, що нахабно купила таку ж блузу, як у тебе, для дівочих посиденьок.

Натомість обговоріть якісь спільні речі або те, що відбувається у країні, світі.

Але якщо тебе щось особливо турбує і серйозно впливає на твій настрій, не соромся про це сказати.

Люблячий чоловік помітить твої емоції і сам захоче тебе вислухати.

Нам так важливо, щоб нас не лише слухали, а й чули, правда?

Фото: Unsplash

І от, ти прийшла на дівочі посиденьки, і вже встигла поскаржитись на ту нахабну колегу, і навіть обговорити своїх колишніх однокласниць.

Все гаразд, більшість жінок цього потребує.

Але є тема, яка не для загалу, а лише для тебе і твого партнера — ваші стосунки.

Це не означає, що тобі потрібно тримати усе в таємниці, і не розповідати подругам навіть про ім’я та вік свого обранця.

Це лиш означає, що мамі, подругам та усьому світу не обов’язково знати усі деталі вашого інтимного життя та дрібні образи на нього.

Завтра емоції зміняться і ти знову літатимеш у небесах. А от у рідних думка про твого коханого зміниться не швидко. А ще гірше — розпочнеться масове обговорення…

Нікому не подобається, коли його намагаються “переробити”.

Тому не виробляй у собі звичку щоразу вичитувати чоловіка, наче підлітка.

Замість скандалу, спробуйте відверто поговоріти як дорослі люди, що шукають компромісу.

У чомусь він зміниться, збагнуваши нарешті, що для тебе це важливо. А із чимось тобі доведеться змиритися.

Так ви обоє підете на поступки — хіба не про це любов?

А взагалі — все дуже індивідуально. Тож краще всього не жити за інструкціями, а за відчуттям власного серця.

Кохання вам та взаєморозуміння!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які чоловічі звички не подобаються жінкам найбільше.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.